Футболисты и тренерский штаб сборной России вечером в среду прибыли в Глазго, где пройдет матч отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии. Ранее в команду были вызваны 26 футболистов. В четверг, 5 сентября подопечные Станислава Черчесова проведут тренировку.

Сборная России в Глазго готовится к матчу с Шотландией

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