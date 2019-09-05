Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемСборная России проводит тренировку в Шотландии

Шотландия — Россия
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Хэмпден Парк
Сборная России проводит тренировку на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго в преддверии матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против Шотландии. Матч пройдет 6 сентября, в прямом эфире встречу покажет Первый канал.
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