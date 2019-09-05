Футбол
Спорт день за днемСборная России проводит тренировку в Шотландии
Сборная России проводит тренировку на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго в преддверии матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против Шотландии. Матч пройдет 6 сентября, в прямом эфире встречу покажет Первый канал.
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Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 13:29, Вашингтон
Политика
Путин предупредил Буша за два дня до терактов 11 сентября
Как утверждает Биби, за два дня до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне Путин позвонил американскому коллеге, чтобы предупредить, что «российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, "чего-то давно готовившегося" и исходившего из Афганистана».
Lenta.ru 12:18
Хоккей
«Если я окажусь с Панариным в двухместном номере, то уже знаю, что буду делать». Интервью Александра Овечкина
Матч ТВ 08:00
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» на Мосбирже подешевели на 5,4%
Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" подешевели в ходе торгов на Московской бирже на 5,4%, до 33,13 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:10 мск.
ТАСС вчера в 11:04
Общество
В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском 12:39
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Политика
К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов
Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александру Коршунову.
BFM.ru 08:53
Гаджеты
Nokia выпустила необычный кнопочный телефон с WhatsApp
Смартфоны Nokia 7.2 и 6.2 нацелены на покупателей, которые не готовы тратить деньги на дорогие модели.
Российская газета 12:20
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»
Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
РБК 12:59
Технологии
Минсвязи анонсировало появление еще десятка суперсервисов
До конца 2019 года на портале госуслуг появится еще около десятка новых суперсервисов.
Российская газета 01:44
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском вчера в 10:36
Происшествия
В Японии поезд сошёл с рельсов после столкновения с грузовиком
В японском городе Иокогама поезд сошёл с рельсов после столкновения с грузовиком.
RT на русском вчера в 23:54
Происшествия
Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье
В Подмосковье обрушилось заброшенное пятиэтажное здание, под завалами находятся трое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости 09:37
Политика
Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57
Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.
Взгляд.ру 11:19
Шоу-бизнес
Валентина Гафта частично парализовало после инсульта
Актера Валентина Гафта частично парализовало после перенесенного инсульта.
Пятый канал 03:55
Авто
Scania против MAN и Volvo: кто победит — газ или электричество
АвтоВзгляд вчера в 09:31
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Футбол
Стало известно о привилегиях Месси в «Барселоне»
Lenta.ru 12:58
Происшествия
Прогулочный катер затонул в Крыму
RT на русском 08:17
Общество
Скворцова оценила закон о продаже алкоголя с 21 года
Минздрав планирует запретить продажу алкоголя россиянам моложе 21 года уже в декабре.
Газета.Ru 09:25
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 07:18
Политика
МИД Украины возмутился из-за слов боснийского чиновника о Крыме
МИД Украины возмутился из-за слов члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о Крыме. Об этом говорится на сайте ведомства.
РИА Новости 08:35