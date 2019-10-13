Сборная России уверенно обыграла киприотов. И вместе с тем гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года. Фактически, отбор еще продолжается — впереди у сборной два матча и, на секундочку, борьба за первое место с бельгийцами.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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