Футбол

ProstoProSportProstoProSportСборная России разгромила Польшу в отборочном матче Евро U19

Сборная РФ с разгромным счетом победила Польшу в рамках отборочного цикла Евро-2020 среди команд U19. Матч, проходивший в Кардифе, завершился со счетом 4:0 в пользу подопечных Александра Кержакова. В составе победителей забили Кирилл Косарев, Илья Вахания, Эдгар Севикян и Игорь Школик.
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