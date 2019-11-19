Футбол

РБКРБКЮношеская сборная России разгромила поляков и вышла в элитный раунд ЧЕ

Встреча завершилась победой российских футболистов со счетом 4:0. Благодаря победе над поляками сборная России набрала пять очков и заняла второе место в своей отборочной группе. Российская команда уступила только Уэльсу и получила путевку в элитный раунд квалификации чемпионата Европы.
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Роструд объяснил правила продления новогодних каникул

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Нетаньяху прокомментировал удары израильской армии по Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что ударом по Сирии власти еврейского государства продемонстрировали, что намерены отвечать на атаки своей территории.
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До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США

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На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ

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Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
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