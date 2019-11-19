Футбол
РБКЮношеская сборная России разгромила поляков и вышла в элитный раунд ЧЕ
Встреча завершилась победой российских футболистов со счетом 4:0. Благодаря победе над поляками сборная России набрала пять очков и заняла второе место в своей отборочной группе. Российская команда уступила только Уэльсу и получила путевку в элитный раунд квалификации чемпионата Европы.
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Россия разгромила Польшу и прошла в финальную часть чемпионата Европы до 19 лет
Sportbox.RUвчера в 10:20
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