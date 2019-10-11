Еще по голу добавили Магомед Оздоев и Александр Головин. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова набрали 18 очков. Теперь чтобы оформить путевку на Чемпионат Европы, российской сборной достаточно набрать один балл.

Сборная России по футболу разгромила гостей из Шотландии

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