Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин забил четвертый мяч в сегодняшней игре в ворота сборной Шотландии. Это произошло на 84-й минуте матча.

Головин забил четвертый мяч сборной России в ворота Шотландии

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