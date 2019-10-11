Футбол

ИА 1-LineИА 1-LineСборная России по футболу разгромила гостей из Шотландии

Россия — Шотландия
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 10 октября
Москва, Стадион «Лужники»
42′
Джон Флек
46′
Оливер Бёрк
Лоуренс Шенкленд
Артем Дзюба
57′
Магомед Оздоев
60′
Юрий Жирков
Денис Черышев
66′
68′
Райан Фрэйзер
Райан Кристи
Артем Дзюба
70′
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
77′
81′
Джон Флек
Стюарт Армстронг
Александр Головин
84′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
86′
Еще по голу добавили Магомед Оздоев и Александр Головин. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова набрали 18 очков. Теперь чтобы оформить путевку на Чемпионат Европы, российской сборной достаточно набрать один балл.
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