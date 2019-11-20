Футбол

Lenta.ruLenta.ruСборная России разгромила Сан-Марино

Сан-Марино — Россия
0 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпико»
3′
Далер Кузяев
19′
Сергей Петров
Давид Симончини
33′
Лука Ченсони
45′+1′
Алекс Гасперони
Мануэль Баттистини
46′
49′
Алексей Миранчук
53′
Магомед Оздоев
Мирко Палацци
53′
56′
Алексей Ионов
58′
Алексей Ионов
Александр Головин
59′
Магомед Оздоев
Роман Зобнин
Марко Бернарди
Хосе Хирш
61′
Алессандро Д'Аддарио
Фабио Томассини
64′
65′
Алексей Миранчук
Николай Комличенко
78′
Николай Комличенко
Хосе Хирш
90′+3′
Российские футболисты отличились в каждом матче квалификации, а капитан команды Артем Дзюба до последнего тура квалификации не расставался с мечтой выиграть гонку бомбардиров. На счету Дзюбы перед встречей с Сан-Марино было девять голов, у нападающего англичан Харри Кейна — на три больше.
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