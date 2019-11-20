Российские футболисты отличились в каждом матче квалификации, а капитан команды Артем Дзюба до последнего тура квалификации не расставался с мечтой выиграть гонку бомбардиров. На счету Дзюбы перед встречей с Сан-Марино было девять голов, у нападающего англичан Харри Кейна — на три больше.

Политика В ООН отреагировали на решение США по израильским поселениям 18 ноября госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что администрация пересмотрела свою позицию по вопросу израильских поселений на Западном берегу реки Иордан и больше не считает их строительство нарушением международного права.

Футбол Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020 CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.

Общество Прокуратура Швеции прекратила расследование по делу Ассанжа Прокуратура Швеции прекратила расследование дела против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обвиненного в сексуальных домогательствах и изнасиловании в 2010 году.

Экономика Число просрочек по кредитам выросло в России В России количество должников, допустивших просрочку платежей по кредитам на срок более трех месяцев, по итогам десяти месяцев текущего года выросло на 4% и составило 10 млн человек.

Футбол Фанаты скандируют оскорбления в адрес Дзюбы на матче с Сан-Марино Фанаты скандируют оскорбительные кричалки в адрес нападающего сборной России Артема Дзюбы во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино, передает "Спорт-Экспресс".

Общество Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.

Космос В NASA выпустили игру — симулятор полета на SpaceX Crew Dragon Rocket Science Ride 2 Station позволяет виртуально слетать в космос на одном из двух космических кораблей — Crew Dragon от SpaceX или Starliner от Boeing.

Шоу-бизнес Лена Миро предположила, почему молчит семья Заворотнюк По словам блогера, семья звезды "Моей прекрасной няни" молчит вовсе не для того, чтобы избежать вмешательства журналистов, ведь последние "вмешивались и будут вмешиваться".

Происшествия СКР: глава Петропавловска поручил брату получить взятку По версии следствия, глава Петропавловск-Камчатского городского округа поручил своему родному брату частями от посредника директора муниципального казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа» получить частями взятку — 200 тыс. рублей.

Общество ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.

Политика Трамп пригрозил Китаю пошлинами в случае провала торговой сделки Президент США Дональд Трамп перед заседанием правительства вновь пригрозил Китаю повышением пошлин в случае, если между странами не будет достигнуто выгодное торговое соглашение, сообщает во вторник РИА «Новости».

Общество Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.