Футбол
Lenta.ruСборная России разгромила Сан-Марино
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпико»
|3′
Далер Кузяев
|19′
Сергей Петров
Давид Симончини
|33′
Лука Ченсони
|45′+1′
Алекс Гасперони
Мануэль Баттистини
|46′
|49′
Алексей Миранчук
|53′
Магомед Оздоев
Мирко Палацци
|53′
|56′
Алексей Ионов
|58′
Алексей Ионов
Александр Головин
|59′
Магомед Оздоев
Роман Зобнин
Марко Бернарди
Хосе Хирш
|61′
Алессандро Д'Аддарио
Фабио Томассини
|64′
|65′
Алексей Миранчук
Николай Комличенко
|78′
Николай Комличенко
Хосе Хирш
|90′+3′
Сан-Марино
Расстановка 4‑3‑1‑2
23
Симончини
22
Томассини
2
Витайоли
6
Симончини
3
Палацци
5
Лунадеи
19
Ченсони
11
Баттистини
10
Джарди
7
Берарди
20
Хирш
12
Шунин
23
Петров
14
Джикия
6
Беляев
13
Кудряшов
19
Комличенко
11
Зобнин
9
Кузяев
17
Головин
22
Дзюба
10
Бакаев
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Соперник россиян занимает предпоследнее место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Команда не выиграла ни одного матча в квалификации. Главное достижение Сан-Марино — гол в домашнем встрече с Казахстаном, ставший первым за последние шесть лет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 17:58, Ашберн
Баскетбол
«Химки» разгромно проиграли «Реалу» в Евролиге
Футбол
Фанаты скандируют оскорбления в адрес Дзюбы на матче с Сан-Марино
Фанаты скандируют оскорбительные кричалки в адрес нападающего сборной России Артема Дзюбы во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино, передает "Спорт-Экспресс".
Политика
Зеленский обсудил с главой МИД ФРГ газовую директиву ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД ФРГ Хайко Маас обсудили в ходе встречи газовую директиву ЕС, сообщила пресс-служба украинского лидера.
Происшествия
В Петербурге трамвай насмерть сбил мужчину
На Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге трамвай сбил двух пешеходов, один из них погиб, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Москва и Минск не смогли полностью согласовать интеграционные карты
Россия и Белоруссия не смогли снять все спорные вопросы по дальнейшей интеграции.
Политика
Российский МИД рассказал о разногласиях с Японией по мирному договору
Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов заявил, что Токио и Москва сохраняют принципиальные разногласия в вопросе заключения мирного договора.
Авто
Назван топ-5 японских внедорожников с огромным расходом топлива
Не все модели автомобилей выгодные, поэтому был составлен рейтинг японских внедорожников, имеющих значительный расход топлива.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Кино
Звезду «Игры престолов» Эмилию Кларк принуждали сниматься голой
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейнерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов», призналась, что на съемочной площадке ее буквально заставляли раздеться.
Политика
Трамп воспринял избрание Зеленского скептически, заявил Волкер
Президент США Дональд Трамп воспринял избрание Владимира Зеленского президентом Украины с глубоким скептицизмом, передает РИА "Новости".
Общество
«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Экономика
Чем Bitcoin лучше доллара США. Криптовалюте пообещали резкий рост курса
Преимущество Bitcoin перед долларом США заключается в убывающей инфляции, заявил аналитик и трейдер Ронни Моас.
Армия и оружие
Офицер спецназа впервые рассказал о боевой работе в Сирии
С Александром (имя изменено) я встретился в Сирии случайно. Даже по меркам зоны боевых действий такие люди, как он, редкость.
Авто
Глава Volkswagen: выпускать ID.3 оказалось гораздо дешевле, чем Golf
Новый электрический хэтчбек Volkswagen ID.3 оказался гораздо дешевле в производстве по сравнению с его идейным предшественником - электрическим Golf.
Происшествия
Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова призналась, что во время ее четвертой беременности возникло много осложнений
Происшествия
Опубликовано видео избиения капитана спецназа в Москве
Момент избиения капитана спецназа ФСБ неизвестными в одном из ночных клубов Москвы попал на видео. Кадры публикует РЕН ТВ 19 ноября.
Космос
Virgin Galactic начала подготовку космических туристов
Обратная связь, которую первые пассажиры предоставят Virgin Galactic, поможет компании усовершенствовать свою модель в будущем.
Гаджеты
В Motorola уверены в надежности гибкого экрана RAZR
Что касается заявления Motorola, то в руководстве компании заявили, что уверены в надежности и долговечности экрана RAZR.
Происшествия
СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края
СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.
Путешествия
АТОР: спрос россиян на новогодние туры значительно вырос
Спрос на отдых в новогодние каникулы 2020 года среди российских туристов значительно вырос, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Общество
Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
Политика
Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Космос
США заплатили России почти 4 млрд долларов за полёты в космос
"На июль 2019 года NASA приобрело 70 мест в «Союзах» стоимостью $3,9 млрд для доставки американских и партнёрских астронавтов на станцию и обратно на Землю", - гласит сообщение.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Общество
Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler
Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
Авто
Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4
Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Происшествия
Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака
Дубинский сказал суду, что постоянно испытывает боли и за время ареста потерял возможность ходить без дополнительной опоры.
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold и Samsung W20 5G отличаются сильнее, чем ожидалось
Сегодня в Китае состоялся анонс флагманского смартфона с гибким экраном Samsung W20 5G, который построен на базе однокристальной системы Snapdragon 855 Plus.