Футбол
Газета.RuСборная России разгромила Сан-Марино в последнем матче года
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
|3′
Далер Кузяев
|19′
Сергей Петров
Давид Симончини
|33′
Лука Ченсони
|45′+1′
Алекс Гасперони
Мануэль Баттистини
|46′
|49′
Алексей Миранчук
|53′
Магомед Оздоев
Мирко Палацци
|53′
|56′
Алексей Ионов
|58′
Алексей Ионов
Александр Головин
|59′
Магомед Оздоев
Роман Зобнин
Марко Бернарди
Хосе Хирш
|61′
Алессандро Д'Аддарио
Фабио Томассини
|64′
|65′
Алексей Миранчук
Николай Комличенко
|78′
Николай Комличенко
Хосе Хирш
|90′+3′
Сан-Марино
Расстановка 4‑3‑1‑2
23
Симончини
22
Томассини
2
Витайоли
6
Симончини
3
Палацци
5
Лунадеи
19
Ченсони
11
Баттистини
10
Джарди
7
Берарди
20
Хирш
12
Шунин
23
Петров
14
Джикия
6
Беляев
13
Кудряшов
19
Комличенко
11
Зобнин
9
Кузяев
17
Головин
22
Дзюба
10
Бакаев
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Подопечные Станислава Черчесова отправили пять безответных мячей в ворота Альдо Жуниора Симончини.
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Россия разгромила Сан-Марино в заключительном матче отбора ЧЕ-2020
Московский Комсомолецвчера в 16:50
Россия забила 33 гола в отборе к Евро. На мяч меньше, чем в квалификации Евро-1996
Sports.ruвчера в 17:35
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