Футбол

Inc-news.ruInc-news.ruСборная России разгромила команду Сан-Марино

Сан-Марино — Россия
0 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
3′
Далер Кузяев
19′
Сергей Петров
Давид Симончини
33′
Лука Ченсони
45′+1′
Алекс Гасперони
Мануэль Баттистини
46′
49′
Алексей Миранчук
53′
Магомед Оздоев
Мирко Палацци
53′
56′
Алексей Ионов
58′
Алексей Ионов
Александр Головин
59′
Магомед Оздоев
Роман Зобнин
Марко Бернарди
Хосе Хирш
61′
Алессандро Д'Аддарио
Фабио Томассини
64′
65′
Алексей Миранчук
Николай Комличенко
78′
Николай Комличенко
Хосе Хирш
90′+3′
Сборная России по футболу завершила отборочный турнир Евро-2020 крупной выездной победой над командой Сан-Марино 5:0. Российская национальная команда располагается на втором месте в группе I. Российские футболисты вырвались вперед уже на 3-й минуте встречи после удара Далера Кузяева.
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