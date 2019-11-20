Сборная России по футболу завершила отборочный турнир Евро-2020 крупной выездной победой над командой Сан-Марино 5:0. Российская национальная команда располагается на втором месте в группе I. Российские футболисты вырвались вперед уже на 3-й минуте встречи после удара Далера Кузяева.

Экономика Набиуллина видит потенциал для дальнейшего снижения ипотечных ставок Ставки по ипотеке в России имеют потенциал для дальнейшего снижения по мере того, как будет снижаться инфляция и ключевая ставка ЦБ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Общество Принят закон о расчете военных пенсий До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Наука Новый эксперимент доказал, что объективной реальности нет Физик Юджин Вигнер немного усложнил знаменитый мысленный эксперимент Эрвина Шредингера: в коробке с радиоактивным элементом, счетчиком Гейгера и смертельным ядом заперт живой кот.

Общество СМИ сообщили о переводе более $800 млн через офшоры Абызова Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов создал офшорную сеть, на счета которой с 2011 по 2016 год поступило более $860 млн, говорится в совместном расследовании «Новой газеты», Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведского телеканала STV и эстонской газеты Postimees.

Политика Зеленский приехал на КПП у станицы Луганской Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на контрольно-пропускной пункт у станицы Луганской, где ожидается открытие моста через реку Северный Донец.

Политика Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".

Политика Один из задержанных Россией украинских кораблей прибыл в Очаков Один из задержанных за нарушение границы РФ украинских кораблей "Никополь" прибыл в военную гавань Очакова в Николаевской области, сообщило в среду издание "Думская".

Политика Зеленский хочет договориться о прекращении огня в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что надеется договориться о полном прекращении огня в Донбассе на встрече "нормандской четверки" в декабре.

Политика Госдума разрешила Садовничему остаться во главе МГУ после 80-летия Госдума приняла поправку к законодательству о снятии возрастных ограничений для нахождения в должности ректоров Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Политика Путин прокомментировал запреты администрации США Президент России прокомментировал решение США о запрете работы на шельфе России.

Происшествия Сына экс-президента Германии убили во время лекции Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.

Экономика Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".