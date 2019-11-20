Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Подопечные Станислава Черчесова отправили пять безответных мячей в ворота Альдо Жуниора Симончини.

Сборная России разгромила Сан-Марино в последнем матче года

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