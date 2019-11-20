Сборная России по футболу завершила отборочный турнир Евро-2020 крупной выездной победой над командой Сан-Марино 5:0. Российская национальная команда располагается на втором месте в группе I. Российские футболисты вырвались вперед уже на 3-й минуте встречи после удара Далера Кузяева.

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