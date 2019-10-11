Футбол

Peterburg2.ruPeterburg2.ruСборная России разгромила Шотландию в матче отбора на Евро-2020

Россия — Шотландия
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Москва, Стадион «Лужники»
42′
Джон Флек
46′
Оливер Бёрк
Лоуренс Шенкленд
Артем Дзюба
57′
Магомед Оздоев
60′
Юрий Жирков
Денис Черышев
66′
68′
Райан Фрэйзер
Райан Кристи
Артем Дзюба
70′
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
77′
81′
Джон Флек
Стюарт Армстронг
Александр Головин
84′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
86′
Сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Шотландии в матче отборочного турнира на чемпионат Европы – 2020. Встреча состоялась накануне вечером в Москве и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.
Читать в источнике
Комментировать174

Подробнее о событии

Почему Головин — лучший напарник для Дзюбы? Как план помог Фернандесу и Кудряшову? Разбираем матч Россия — Шотландия

Матч ТВ05:00

Мерзли килты на ветру. Репортаж Голышака о победе России

Спорт-Экспресс02:00

Растет не только сборная. Как наши парни встретили Шотландию

Sportbox.RU02:37

Россия — Шотландия. 4:0, «Лужники». Обзор британской прессы

Чемпионат07:30

Дзюба обменялся футболками с победителем Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 21:01

«Дзюба хулиган, Головин нас унизил»: в Шотландии разносят свою сборную

МК-Спорт06:47

Празднование Дзюбы – фейерверк! Устроил шоу у трибун, пожал руку каждому на скамейке и крепчайше обнял Черчесова

Sports.ruвчера в 16:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 09:21, Вашингтон
Происшествия

В Саратове состоится панихида по убитой Лизе Киселевой

АиФ Саратов 05:49
Кино

Фею-крестную в новой «Золушке» сыграет чернокожий гей

Экстравагантный американский актер и по совместительству темнокожий открытый гей Билли Портер, вероятно, сыграет фею-крестную в очередном ремейке "Золушки", решенном в формате мюзикла.
Российская газета 06:17
Музыка

Иван Дорн выпустил трек с использованием пения вымирающих птиц

Наша версия 07:37
Шоу-бизнес

Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Происшествия

Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни

Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru 08:12
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Политика

Зеленский заявил о необходимости встречи с Путиным

Владимир Зеленский заявил о необходимости встречи с Путиным, чтобы прекратить конфликт на Донбассе.
Деловое.ТВ вчера в 05:32
Политика

Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Происшествия

В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту

Российская газета 08:30
Общество

Москвичей предупредили о новой «барической пиле»

В Москве в пятницу и в выходные ожидается новая «барическая пила» — резкие скачки атмосферного давления.
Lenta.ru 08:02
Общество

Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком

"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Технологии

В Великобритании выпустили банковскую карту из золота

Live24 08:54
Авто

Появились шпионские фото интерьера новой Kia Optima

На сей раз все внимание к интерьеру, свежая фотография которого появилась в распоряжении Thekoreancarblog.com.
Автоновости дня вчера в 03:33
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением

Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.
7Дней.ру 08:00
Политика

Вован и Лексус разыграли сенатора США Линдси Грэма

Газета.Ru 06:36
Экономика

Исполнение бюджета России оказалось самым низким за 11 лет

Хотя на конец сентября 2019 года Минфин израсходовал на 5% больше денег, чем на ту же дату прошлого года, процент исполнения исторически низкий из-за общего плана по расходам в 2019 году, увеличившегося почти на 15% в номинальном выражении к 2018 году.
РБК 08:19
Общество

Премьер Японии Абэ предупредил нацию о «супер-тайфуне»

"Необходимо распространять оперативную и понятную информацию, принимать совместно с региональными администрациями меры предупреждающего характера, сделать все для обеспечения безопасности и спокойствия жителей", - заявил Абэ в эфире телеканала NHK.
Газета.Ru 06:13
Религия

В Екатеринбурге опасаются протестного «голосования» в опросе о храме

Протестное голосование может усилиться из-за излишне ретивых руководителей, которые мобилизуют своих работников на голосование за площадку в центре города.
REGNUM 02:36
Политика

Зеленский заявил об аллергии на слово «капитуляция»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об аллергии на слово «капитуляция», заверив, что национальные интересы страны в ходе урегулирования конфликта в Донбассе не будут сданы.
RT на русском 09:04
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Общество

Навальный рассказал о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Коммерсантъ 06:43
Политика

В Ашхабаде началось заседание Совета глав государств СНГ

В столице Туркменистана начал свою работу очередной саммит Глав Государств Содружества Независимых Государств.
Arzuw.News 02:58
Экономика

Никитин рассказал Путину о проекте онкологического центра

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным рассказал главе государства о проекте онкологического центра, сообщает пресс-служба регионального правительства.
АиФ Нижний Новгород 04:55
Политика

В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США

Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Lenta.ru 03:19
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета 04:46
Здоровье

Для устранения дефицита врачей в России предложили привлечь мигрантов

«Известия» со ссылкой на Минтруд и Минздрав сообщает о том, что данная мера поможет восполнить кадровый потенциал медиков, который покрывает только 4% потребностей России.
RuNews24.ru вчера в 16:57
Здоровье

Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом

Второе место заняла Якутия, где коэффициент заболеваемости составил 23 случая на 10 тыс. взрослого населения - всего это больше тысячи человек, уточняет издание.
Газета.Ru 03:12
Общество

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

REGNUM вчера в 07:35
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Экономика

Медведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы

Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
REGNUM 08:47
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное