Футбол
Peterburg2.ruСборная России разгромила Шотландию в матче отбора на Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Москва, Стадион «Лужники»
|42′
Джон Флек
|46′
Оливер Бёрк
Лоуренс Шенкленд
Артем Дзюба
|57′
Магомед Оздоев
|60′
Юрий Жирков
Денис Черышев
|66′
|68′
Райан Фрэйзер
Райан Кристи
Артем Дзюба
|70′
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
|77′
|81′
Джон Флек
Стюарт Армстронг
Александр Головин
|84′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
|86′
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
7
Оздоев
8
Баринов
6
Черышев
10
Ахметов
19
Комличенко
17
Головин
1
Маршалл
5
Девлин
4
Малгрю
3
Робертсон
2
Палмер
8
Макгинн
7
Снодграсс
18
Армстронг
20
Кристи
10
Макгрегор
19
Шенкленд
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
Сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Шотландии в матче отборочного турнира на чемпионат Европы – 2020. Встреча состоялась накануне вечером в Москве и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.
Читать в источнике
Оценить128
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 09:21, Вашингтон
Происшествия
В Саратове состоится панихида по убитой Лизе Киселевой
АиФ Саратов 05:49
Кино
Фею-крестную в новой «Золушке» сыграет чернокожий гей
Экстравагантный американский актер и по совместительству темнокожий открытый гей Билли Портер, вероятно, сыграет фею-крестную в очередном ремейке "Золушки", решенном в формате мюзикла.
Российская газета 06:17
Музыка
Иван Дорн выпустил трек с использованием пения вымирающих птиц
Наша версия 07:37
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru 08:12
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Политика
Зеленский заявил о необходимости встречи с Путиным
Владимир Зеленский заявил о необходимости встречи с Путиным, чтобы прекратить конфликт на Донбассе.
Деловое.ТВ вчера в 05:32
Политика
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Происшествия
В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту
Российская газета 08:30
Общество
Москвичей предупредили о новой «барической пиле»
В Москве в пятницу и в выходные ожидается новая «барическая пила» — резкие скачки атмосферного давления.
Lenta.ru 08:02
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Авто
Появились шпионские фото интерьера новой Kia Optima
На сей раз все внимание к интерьеру, свежая фотография которого появилась в распоряжении Thekoreancarblog.com.
Автоновости дня вчера в 03:33
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением
Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.
7Дней.ру 08:00
Политика
Вован и Лексус разыграли сенатора США Линдси Грэма
Газета.Ru 06:36
Экономика
Исполнение бюджета России оказалось самым низким за 11 лет
Хотя на конец сентября 2019 года Минфин израсходовал на 5% больше денег, чем на ту же дату прошлого года, процент исполнения исторически низкий из-за общего плана по расходам в 2019 году, увеличившегося почти на 15% в номинальном выражении к 2018 году.
РБК 08:19
Общество
Премьер Японии Абэ предупредил нацию о «супер-тайфуне»
"Необходимо распространять оперативную и понятную информацию, принимать совместно с региональными администрациями меры предупреждающего характера, сделать все для обеспечения безопасности и спокойствия жителей", - заявил Абэ в эфире телеканала NHK.
Газета.Ru 06:13
Религия
В Екатеринбурге опасаются протестного «голосования» в опросе о храме
Протестное голосование может усилиться из-за излишне ретивых руководителей, которые мобилизуют своих работников на голосование за площадку в центре города.
REGNUM 02:36
Политика
Зеленский заявил об аллергии на слово «капитуляция»
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об аллергии на слово «капитуляция», заверив, что национальные интересы страны в ходе урегулирования конфликта в Донбассе не будут сданы.
RT на русском 09:04
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Политика
В Ашхабаде началось заседание Совета глав государств СНГ
В столице Туркменистана начал свою работу очередной саммит Глав Государств Содружества Независимых Государств.
Arzuw.News 02:58
Экономика
Никитин рассказал Путину о проекте онкологического центра
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным рассказал главе государства о проекте онкологического центра, сообщает пресс-служба регионального правительства.
АиФ Нижний Новгород 04:55
Политика
В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США
Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Lenta.ru 03:19
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России предложили привлечь мигрантов
«Известия» со ссылкой на Минтруд и Минздрав сообщает о том, что данная мера поможет восполнить кадровый потенциал медиков, который покрывает только 4% потребностей России.
RuNews24.ru вчера в 16:57
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Второе место заняла Якутия, где коэффициент заболеваемости составил 23 случая на 10 тыс. взрослого населения - всего это больше тысячи человек, уточняет издание.
Газета.Ru 03:12
Общество
Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке
REGNUM вчера в 07:35
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Экономика
Медведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы
Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
REGNUM 08:47