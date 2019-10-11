Сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Шотландии в матче отборочного турнира на чемпионат Европы – 2020. Встреча состоялась накануне вечером в Москве и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

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Сборная России разгромила Шотландию в матче отбора на Евро-2020

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