Сборная России уступила Бельгии в поединке квалификации чемпионата Европы 2020. Поединок состоялся в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и завершился победой бельгийцев со счётом 4:1. Сборная Бельгии открыла счет на 19-й минуте благодаря голу Торгана Азара.

Политика Лукашенко назвал условие отказа от интеграции Белоруссии с Россией Ожидается, что в Москве президент России Владимир Путин и его белорусский колленга Александр Лукашенко подпишут документы об углублении союзной интеграции, проработанные и одобренные на уровне правительств.

Транспорт Власти Москвы и Подмосковья согласовали цены на абонементы на МЦД Правительство Москвы совместно с правительством Московской области утвердили стоимость абонементов для проезда в зоне «Пригород» на Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Космос NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.

Политика В Керчи начали буксировку украинских кораблей Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.

Армия и оружие Военные Турции обезвредили свыше тысячи взрывных устройств в Сирии Вооруженные силы Турции в ходе своей агрессии на севере Сирии уничтожили 442 мины и свыше 1 тыс. самодельных взрывных устройств, об этом 16 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Политика Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.

Игры Игру Anthem ждет перезапуск от BioWare Сообщается, что команда из более чем сотни сотрудников трудится над перезапуском игры, которую между собой они называют Anthem Next или Anthem 2.0.

Общество Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о полете Пассажиры авиарейса Лондон-Сидней рассказали о подробностях самого продолжительного перелета в истории, составившего 19 часов, 30 минут. сообщает Daily Mail.

Здоровье Врачи-урологи рассказали о способах лечения рака простаты Ведущие врачи-урологи России в ходе телеконференции «Современные тенденции хирургического лечения новообразований предстательной железы» на площадках группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» обсудили методы диагностики и лечения рака простаты.

Экономика Новостройки продолжают дорожать Новостройки продолжают дорожать Стоимость первичной недвижимости в России установила очередной рекорд, достигнув показателя 75 тыс. руб. за 1 кв. м. Но увеличение цен на жилье теперь происходит более плавно: девелоперы опасаются, что резкий рост отпугнет покупателей.

Политика Тбилиси вновь охватили акции протеста Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии.

Технологии Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.

Армия и оружие В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США «16 ноября «патриоты Украины», командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский», — цитирует агентство офицера пресс-службы управления народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.