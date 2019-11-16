Футбол
Vprognoze.ruСборная России разгромно проиграла Бельгии в матче отбора Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
|3′
|19′
Торган Азар
|33′
Эден Азар
|40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
|50′
|52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
|62′
|67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
|72′
Ромелу Лукаку
|77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
|79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
|80′
|53%
|Владение мячом
|47%
|6
|Удары в сторону ворот
|1
|4
|Удары в створ ворот
|8
|4
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|–
|7
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|3
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Россия
Расстановка 5‑3‑2
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
23
Петров
10
Бакаев
20
Ионов
7
Оздоев
9
Кузяев
15
Миранчук
19
Комличенко
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
4
Боята
5
Денайер
21
Кастань
6
Витцель
7
де Брюйне
16
Азар
8
Тилеманс
23
Батшуайи
10
Азар
2 ×
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
Сборная России уступила Бельгии в поединке квалификации чемпионата Европы 2020. Поединок состоялся в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и завершился победой бельгийцев со счётом 4:1. Сборная Бельгии открыла счет на 19-й минуте благодаря голу Торгана Азара.
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«Дьяволы» в желтом. Братья Азары уже в первом тайме забили сборной России три мяча
Новая газетавчера в 16:05
Сборная России разгромлена Бельгией в матче отбора к Евро-2020: расклады в группе I
Российский Диалогвчера в 14:39
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