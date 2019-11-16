Сборная России уступила Бельгии в поединке квалификации чемпионата Европы 2020. Поединок состоялся в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и завершился победой бельгийцев со счётом 4:1. Сборная Бельгии открыла счет на 19-й минуте благодаря голу Торгана Азара.

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