Сборная России одержала победу над Шотландией со счетом 4:0 в отборочном матче Евро-2020. В составе нашей сборной дважды отличился Артем Дзюба, по голу забили Александр Головин и Магомед Оздоев. Футболист «Ростова» Алексей Ионов вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте.

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