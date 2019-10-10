Футбол

ФК РостовФК РостовСборная России с Ионовым разгромила Шотландию

Россия — Шотландия
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Москва, Стадион «Лужники»
42′
Джон Флек
46′
Оливер Бёрк
Лоуренс Шенкленд
Артем Дзюба
57′
Магомед Оздоев
60′
Юрий Жирков
Денис Черышев
66′
68′
Райан Фрэйзер
Райан Кристи
Артем Дзюба
70′
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
77′
81′
Джон Флек
Стюарт Армстронг
Александр Головин
84′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
86′
Сборная России одержала победу над Шотландией со счетом 4:0 в отборочном матче Евро-2020. В составе нашей сборной дважды отличился Артем Дзюба, по голу забили Александр Головин и Магомед Оздоев. Футболист «Ростова» Алексей Ионов вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте.
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