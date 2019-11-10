Хоккей
RT на русскомСборная России стала третьей на Кубке Карьяла
Финляндия—
Швеция
2 – 1
Матч завершён
Хоккей, Кубок Карьяла
Групповой этап, сегодня
Микко Лехтонен
|4'
Миро Аалтонен
|26'
|32'
Olle Alsing
Сборная России по хоккею финишировала третьей на первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла. После трёх сыгранных матчей в активе сборной России два очка, что позволило команде Алексея Кудашова занять третье место на турнире.
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