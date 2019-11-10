Хоккей

RT на русскомRT на русскомСборная России стала третьей на Кубке Карьяла

Финляндия
Швеция
2 – 1
Матч завершён
Хоккей, Кубок Карьяла
Групповой этап, сегодня
Микко Лехтонен
4'
Миро Аалтонен
26'
32'
Olle Alsing
Чехия
3 – 0
Россия
Показать детали
Скрыть
Сборная России по хоккею финишировала третьей на первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла. После трёх сыгранных матчей в активе сборной России два очка, что позволило команде Алексея Кудашова занять третье место на турнире.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Финляндия добилась победы над Швецией в рамках Кубка Карьяла

Sportbox.RU13:03

Сборная России заняла 3-е место на Кубке Карьяла

Sport24.ru12:58

Финляндия добилась победы над Швецией в рамках Кубка Карьяла

Матч ТВ13:03

Финляндия обыграла Швецию на Кубке «Карьяла»

Спорт-Экспресс12:58

Сборная России заняла третье место на Кубке Карьяла

Чемпионат13:03

Коварж про 3:0 с Россией: «Тяжелый матч. В первые 10 минут Чехия мало владела шайбой»

Sports.ru13:33

Обнулились. Сборная России всухую проиграла чехам на Кубке Карьяла

Советский спорт09:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Происшествия

Бывший мэр Истры сбежал от следствия

Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Известия вчера в 04:16
Политика

В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском 12:13
Политика

Президент Боливии объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку после того, как военные страны призвали его оставить пост.
Газета.Ru 16:15
Происшествия

Камера сняла избавляющегося от тела девушки преподавателя СПбГУ

Камера наружного наблюдения в Санкт-Петербурге сняла человека, выбрасывающего ночью тяжелый пакет в реку Мойку.
Известия 14:53
Авто

В России растут продажи китайских машин

Успешным прошлый месяц стал для Changan, продажи которого растут второй месяц подряд.
Тарантас Ньюс вчера в 16:30
Политика

Галкин жестко высмеял Путина и Собчак

Недавнее выступление Галкина опубликовали в Youtube – на нем Максим Галкин довольно неожиданно затронул политическую тему, где высмеял российскую власть и, в частности, лично президента России Владимира Путина.
Век 08 ноября в 08:43
Происшествия

Московский поджигатель получил пожизненный срок

Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению 32-летнего Виктора Бондаренко за поджог квартиры на востоке столицы в прошлом году.
Вести.Ru 13:22
Кино

Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля

Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).
РБК вчера в 20:47
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Хоккей

«Флорида» обыграла «Рейнджерс», Дадонов набрал 3 очка, Панарин — 2

Sport24.ru 15:54
Армия и оружие

В США назвали «худший кошмар» России

Худшим кошмаром Китая и России могла бы стать продажа атомных подводных лодок (АПЛ) США своим союзникам, пишет The National Interest.
Lenta.ru 16:03
Авто

«Русский Прадо» приобретет абсолютно новый силовой агрегат

Силовой агрегат получит турбину, благодаря которой показатель максимальной мощности увеличен до 170 лошадиных сил.
Car.ru вчера в 10:30
Транспорт

Появились фотографии интерьера поездов в Крым

Москва 24 08 ноября в 12:48
Политика

Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2".
РИА Новости 15:00
Происшествия

В Дагестане задержали членов ячейки финансистов ИГ

RT на русском 08 ноября в 02:01
Общество

В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году

Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском вчера в 13:26
Политика

Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу

Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Кино

«Синема 5» в Оренбурге приглашает посмотреть фильм «Доктор Сон»

56orb.ru 08 ноября в 11:10
Происшествия

Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»

Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Мойка78 вчера в 13:31
Общество

Россию ждет мировое господство после глобального потепления

Капитал страны 12:52
Наука

Ученые выяснили, предсказывает ли дежавю будущее

Энн Клири из Университета штата Колорадо представила научному сообществу новую теорию, которая раскрывает причины не только ощущения повторения события, то есть дежавю, но и "способности" предсказывать ближайшее будущее, пишет Science Daily.
Хайтек+ 07 ноября в 06:10
Кино

Студия Pixar показала трейлер мультфильма «Душа»

Американская киностудия Pixar обнародовала трейлер мультфильма «Душа».
NewInform 07 ноября в 14:32
Происшествия

Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах жизни сестры

Сергей Ещенко, брат убитой накануне доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал, что сестра ему звонила накануне трагедии.
REGNUM 10:53
Футбол

Матч «Шахтер» – «Динамо» прерывался из-за расизма со стороны фанатов

РИА Новости 11:59
Политика

Граждане ЛДНР не желают видеть украинские партии на местных выборах

В свою очередь 70,9% жителей ЛДНР выступили против того, чтобы на местных выборах кандидатами были только граждане Украины, как это предусмотрено украинским законодательством.
Новостной фронт вчера в 13:02
Шоу-бизнес

Жена Никиты Преснякова сообщила о скором пополнении в семье

Одним из пунктов было то, что в семье Алены и Никиты скоро произойдет пополнение.
Bimru.ru 05:17
Происшествия

Бывшего главу полиции чеченского города Аргун избили около бара в Москве

Собеседник 08:16
Общество

Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

Газета.Ru 13:30
Армия и оружие

США отправили на Аляску загадочную боевую машину

В США засняли корпус неизвестной боевой машины во время её погрузки военнослужащими для отправки на Аляску.
Ferra 10:49
Армия и оружие

На Украине отменят призыв в армию

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.
Газета.Ru 14:38
Как работают Яндекс.Новости?
КХЛ-2018/19Больше новостей по теме
Главное