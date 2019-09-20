Сборная России по регби уступила Японии в матче-открытии Кубка мира. Встреча состоялась в Токио и завершилась со счетом 30:10. Очки в составе российской команды заработали Кирилл Голосницкий и Юрий Кушнарев, лучший бомбардир в истории национальной команды.

Сборная России проиграла Японии на старте Кубка мира по регби

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