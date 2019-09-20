В группе А помимо сборных Японии и России выступят также команды Шотландии, Ирландии и Самоа. Следующий матч на Кубке мира россияне проведут 24 сентября в городе Кумагайя со сборной Самоа. Российский регбист Тагир Гаджиев прибыл на матч с Японией в «папахе Нурмагомедова», писал ранее News.ru.

Сборная России стартовала на Кубке мира по регби с поражения от Японии

Политика Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями покидает пост Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон покидает пост, передает Reuters. Об этом объявил госсекретарь Майк Помпео.

Культура Микки Рурк попросил похоронить его на Украине Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.

Происшествия Актеров российского спектакля о войне в Донбассе закидали фекалиями Активисты радикально-патриотического движения SERB прервали показ спектакля «Война близко», который шел вечером 20 сентября в «Театре.doc» в Москве.

Общество В России изменят порядок взыскания долгов с граждан Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Шоу-бизнес Фигуристы обвинили Ягудина в пиаре на болезни Заворотнюк Российский фигурист Алексей Ягудин подвергся критике со стороны своих коллег после участия в ток-шоу, посвященном болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.

Авто Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ Среди непопулярных у россиян моделей по разным причинам оказались как премиальные, так и бюджетные автомобили Аналитики составили топ-10 самых непопулярных моделей у российских покупателей, приобретающих машины через интернет.

Хоккей Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны» Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.

Политика Трамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести удар по 15 объектам Ирана, но он не торопится.

Происшествия В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.

Гаджеты В России стартовали продажи iPhone 11 В России начались продажи новой линейки смартфонов от Apple - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Религия Рождество Пресвятой Богородицы: мы пели и не знали, кому посвящен романс До Анны дошли вести о том, что произошло в Иерусалимском храме, и она, опечаленная, стала молить Бога, чтобы Он даровал им ребенка и дала обет, пообещала, что посвятит дитя Господу.

Политика Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.

Шоу-бизнес Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян без макияжа показала пораженное псориазом лицо на фото Ким Кардашьян без макияжа показала поклонником фото, на котором запечатлено ее лицо, пораженное псориазом.

Общество Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет Японские геронтологи тестировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет в течение долгого времени.

Политика Захарова прокомментировала резолюцию ЕП об исторической памяти Принятие Европарламентом резолюции "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы" - очередной виток грубой фальсификации истории, искажение прошлого недопустимо, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Происшествия «Россия» объяснила смену аэропорта для летевшего из Антальи самолета Как сообщил РБК официальный представитель авиакомпании «Россия» (именно ей принадлежит самолет) Сергей Стариков, смена аэропорта произошла из-за «литерных мероприятий» во Внуково.

ЖКХ Подача тепла в социальных учреждениях Москвы начнется досрочно Подача тепла в социальных учреждениях столицы начнется досрочно, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в пятницу.

Политика В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".