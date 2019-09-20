В группе А помимо сборных Японии и России выступят также команды Шотландии, Ирландии и Самоа. Следующий матч на Кубке мира россияне проведут 24 сентября в городе Кумагайя со сборной Самоа. Российский регбист Тагир Гаджиев прибыл на матч с Японией в «папахе Нурмагомедова», писал ранее News.ru.

Сборная России стартовала на Кубке мира по регби с поражения от Японии

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