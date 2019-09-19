Футбол
Pravda.RuСборная России стартует на Кубке мира по регби матчем с Японией
20 сентября в Токио стартует Кубок мира по регби. В матче открытия сыграют команды России и Японии. Российская команда выступает в группе А. Кроме Японии, в этой группе сыграют команды Шотландии, Ирландии и Самоа.
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У России снова «забрали» Курилы. В этот раз — организаторы Кубка мира по регби перед матчем Япония — Россия
Спорт-Экспрессвчера в 11:05
Красноярские любители регби смогут посмотреть на большом экране матч Кубка мира между Японией и Россией
НИА-Красноярск17 сентября в 01:40
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Rambler News Service 00:48
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Идущего в Кремль якутского шамана задержали в Бурятии
НДН.инфо вчера в 00:15
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В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
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Иркутскую колонию проверят после видео со стриптизом сотрудников ФСИН
Руководство ФСИН РФ инициировало служебную проверку в колонии-поселении №14, находящейся в поселке Тамчачет Тайшетского района Иркутской области в связи с появлением в Сети видео, на котором несколько человек в форме сотрудников ФСИН РФ исполняют стриптиз.
Российская газета 04:12
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News.ru 18 сентября в 09:51
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REGNUM 00:38
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На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
В ночь на 20 сентября на вокзале в Брянске убили двоих сотрудников службы специальной связи.
РБК 04:48
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Прапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ
Старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении за продажу компьютеров учебного заведения.
Lenta.ru 03:27
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Политика
В «Нафтогазе» оценили трёхсторонние переговоры по газу
Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.
RT на русском вчера в 20:29
Общество
Систему взыскания долгов с граждан изменят в России
Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 08:09
Армия и оружие
Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов
Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда, передает Reuters со ссылкой на государственный телеканал Al-Ekhbariya.
РБК вчера в 19:25
Политика
Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
Победивший в единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:19
Политика
Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности
Газета.Ru вчера в 13:35
Армия и оружие
Комплексы С-400 заступили на боевое дежурство на Новой Земле
Зенитный ракетный полк на Новой Земле впервые оснастили комплексами С-400, они уже заступили на боевое дежурство, сообщили в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 04:14
Политика
Украина запретила ввоз более двух тысяч книг из России с начала года
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины с начала года запретил ввозить 1874 книги, изданные в России.
REGNUM 03:45
Технологии
ФСБ прослушивала абонентов МТС с помощью Nokia
Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.
Inc. Russia вчера в 06:20
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»
РИА Новости вчера в 18:31
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В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
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Готовится военное вторжение: на Украине паника от увиденной в Ростовской области танковой колонны
Donday.ru 04:42
Экономика
Из-за снижения уловов в России подорожал лосось
Цены на лосося в России резко выросли в связи со снижением уловов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 19:16
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Умерла оперная певица Ирина Богачева
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Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»
Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
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Меган Маркл и принц Гарри оставили сына ради свадьбы в Риме
Меган Маркл и принц Гарри снова в центре внимания – герцог и герцогиня Сассекские снова отправились в Европу, пожертвовав своим рабочим расписанием.
Bimru.ru 04:26
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В России начались продажи нового iPhone
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После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
РБК 00:05
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Замечен необъяснимый космический феномен
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Москва поднялась на 17 мест в рейтинге финансовых центров
Москва заняла 71-е место в последнем «Глобальном индексе финансовых центров» (GFCI), опубликованном на сайте британской Z/Yen Group (*pdf).
РБК вчера в 22:29
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Газзаев: поражения ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы ударили по имиджу российского футбола
Поражения ЦСКА и "Краснодара" в первых матчах группового этапа Лиги Европы негативно сказались на имидже российского футбола.
ТАСС вчера в 17:45