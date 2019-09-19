Футбол

Pravda.RuPravda.RuСборная России стартует на Кубке мира по регби матчем с Японией

20 сентября в Токио стартует Кубок мира по регби. В матче открытия сыграют команды России и Японии. Российская команда выступает в группе А. Кроме Японии, в этой группе сыграют команды Шотландии, Ирландии и Самоа.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Календарь Кубка мира—2019 по регби

Чемпионат04:03

Кубок мира-2019: представляем всех участников

Sportbox.RU02:25

Кубок мира-2019 по регби. Россия против Японии в матче-открытии. Начало – в 13:15 по Москве

Sports.ruвчера в 09:28

Кубок мира по регби в Японии стартует матчем сборной России с хозяевами турнира

ТАССвчера в 17:55

У России снова «забрали» Курилы. В этот раз — организаторы Кубка мира по регби перед матчем Япония — Россия

Спорт-Экспрессвчера в 11:05

Олимпиада, японцы-спартаковцы и трофей-гигант. Чем живет Токио за несколько часов до КМ по регби

Sport24.ru02:25

Красноярские любители регби смогут посмотреть на большом экране матч Кубка мира между Японией и Россией

НИА-Красноярск17 сентября в 01:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 05:02, Вашингтон
Армия и оружие

В США заявили о наличии плана прорыва ПВО Калининграда

У Соединенных Штатов имеется план прорыва российской противовоздушной обороны в Калининграде, и при необходимости они готовы привести его в действие.
Rambler News Service 00:48
Происшествия

Жалобу избитой активистки Сосновской перенаправили в Росгвардию

Росбалт 04:19
Происшествия

Идущего в Кремль якутского шамана задержали в Бурятии

НДН.инфо вчера в 00:15
Общество

Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан

В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Происшествия

Иркутскую колонию проверят после видео со стриптизом сотрудников ФСИН

Руководство ФСИН РФ инициировало служебную проверку в колонии-поселении №14, находящейся в поселке Тамчачет Тайшетского района Иркутской области в связи с появлением в Сети видео, на котором несколько человек в форме сотрудников ФСИН РФ исполняют стриптиз.
Российская газета 04:12
Армия и оружие

Ядерную войну между Россией и США показали в ролике

News.ru 18 сентября в 09:51
Политика

Лавров заявил о необходимости адаптировать ООН к современным реалиям

Министр напомнил, что ООН является стержневым элементом системы международных отношений, сформированной после Второй мировой войны.
REGNUM 00:38
Происшествия

На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи

В ночь на 20 сентября на вокзале в Брянске убили двоих сотрудников службы специальной связи.
РБК 04:48
Происшествия

Прапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ

Старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении за продажу компьютеров учебного заведения.
Lenta.ru 03:27
Происшествия

Детей из России облили горящим маслом в Турции

Газета.Ru вчера в 20:11
Политика

В «Нафтогазе» оценили трёхсторонние переговоры по газу

Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.
RT на русском вчера в 20:29
Общество

Систему взыскания долгов с граждан изменят в России

Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 08:09
Армия и оружие

Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда, передает Reuters со ссылкой на государственный телеканал Al-Ekhbariya.
РБК вчера в 19:25
Политика

Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области

Победивший в единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:19
Политика

Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности

Газета.Ru вчера в 13:35
Армия и оружие

Комплексы С-400 заступили на боевое дежурство на Новой Земле

Зенитный ракетный полк на Новой Земле впервые оснастили комплексами С-400, они уже заступили на боевое дежурство, сообщили в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 04:14
Политика

Украина запретила ввоз более двух тысяч книг из России с начала года

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины с начала года запретил ввозить 1874 книги, изданные в России.
REGNUM 03:45
Технологии

ФСБ прослушивала абонентов МТС с помощью Nokia

Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.
Inc. Russia вчера в 06:20
Армия и оружие

На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»

РИА Новости вчера в 18:31
Здоровье

В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней

РИА Новости 02:17
Армия и оружие

Готовится военное вторжение: на Украине паника от увиденной в Ростовской области танковой колонны

Donday.ru 04:42
Экономика

Из-за снижения уловов в России подорожал лосось

Цены на лосося в России резко выросли в связи со снижением уловов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 19:16
Культура

Умерла оперная певица Ирина Богачева

Невские Новости 03:32
Кино

Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»

Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
РЕН ТВ вчера в 11:07
Общество

Меган Маркл и принц Гарри оставили сына ради свадьбы в Риме

Меган Маркл и принц Гарри снова в центре внимания – герцог и герцогиня Сассекские снова отправились в Европу, пожертвовав своим рабочим расписанием.
Bimru.ru 04:26
Гаджеты

В России начались продажи нового iPhone

Ведомости 03:23
Экономика

Клиентов банков оценят по кредитам их родственников

После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
РБК 00:05
Космос

Замечен необъяснимый космический феномен

Lenta.ru вчера в 13:06
Экономика

Москва поднялась на 17 мест в рейтинге финансовых центров

Москва заняла 71-е место в последнем «Глобальном индексе финансовых центров» (GFCI), опубликованном на сайте британской Z/Yen Group (*pdf).
РБК вчера в 22:29
Футбол

Газзаев: поражения ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы ударили по имиджу российского футбола

Поражения ЦСКА и "Краснодара" в первых матчах группового этапа Лиги Европы негативно сказались на имидже российского футбола.
ТАСС вчера в 17:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное