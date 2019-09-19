20 сентября в Токио стартует Кубок мира по регби. В матче открытия сыграют команды России и Японии. Российская команда выступает в группе А. Кроме Японии, в этой группе сыграют команды Шотландии, Ирландии и Самоа.

Сборная России стартует на Кубке мира по регби матчем с Японией

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