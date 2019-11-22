Футбол
Телеканал 360°Сборная России сыграет два матча дома на Евро-2020
Сборная России в групповом этапе чемпионата Европы проведет два матча в Санкт-Петербурге и сыграет в Копенгагене с Данией. Это выяснилось в ходе жеребьевки, определившей хозяев поля на Евро-2020.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 19:22, Ашберн
Армия и оружие
Швеция обвинила российское судно в нарушении границы
Швеция расценила этот случай как нарушение правил пребывания на территории страны, так как у судна не было действующего разрешения.
Политика
МВФ выдвинул Украине жесткое условие
Украинский политик Сергей Лещенко сообщил, что Международный валютный фонд требует от Киева принятия закона, который сделает невозможным возвращение национализированных банков прежним владельцам.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Политика
На Украине объявили в розыск подполковника СБУ по делу о госизмене
Государственное бюро расследований Украины объявило в розыск подполковника Службы безопасности страны (СБУ), подозреваемого в совершении государственной измены якобы в пользу России.
Армия и оружие
США назвали условие оказания помощи Сирии
Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Фигурное катание
Олимпийский чемпион Костомаров призвал Загитову вовремя уйти
Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров призвал российскую спортсменку Алину Загитову завершить карьеру.
Происшествия
В Белогорске после дождя возникли проблемы на дорогах (фото, видео)
Дождь создал проблемы жителям не только Благовещенска, но и Белогорска. Это следует из фото и видео, которые появились в социальных сетях.
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин рассказал о борьбе с вернувшимся раком
Политика
Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.
Спорт
Комитет WADA рекомендует лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендует исполкому организаци признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается на сайте WADA.
Авто
Илон Маск представил пикап Tesla Cybertruck, и он сразу стал мемом
Глава компании Tesla Илон Маск представил первый электрический пикап, который тут же стал новым мемом в интернете.
Шоу-бизнес
Показавшую лицо после пластики Елену Проклову обсуждают пользователи Сети
Поклонники Елены Прокловой комментируют изменения во внешности актрисы после очередной пластики.
Происшествия
Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Энергетика
Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
Происшествия
Глава Чехова задержана по обвинению в мошенничестве
«Главе Чехова предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (ч. 4 ст. 159 УК России)», — цитирует Врадий Интерфакс.
Футбол
Чалов зимой может перейти в «Челси»
Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
Происшествия
В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
Иностранец, в багаже которого в международном аэропорту Гонконга нашли гильзы, был гражданином России, сообщает гонконгская газета "Сянган Минбао".
Общество
Утверждена антитабачная концепция до 2035 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил так называемую "антитабачную" концепцию до 2035 года, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Армия и оружие
Путин: подготовка новой госпрограммы вооружений начнётся в 2020 году
Подготовка новой государственной программы вооружений на период до 2033 года начнётся в 2020 году.
Авто
Dodge Charger с двигателем 9,4 литра из «Форсажа» продадут на аукционе
Под капотом кастома установлен 9,4-литровый двигатель Hemi V8 с двойным турбонаддувом, который выдаёт более 2250 лошадиных сил на специальном гоночном бензине и около 600 лошадиных сил на обычном американском 91-м топливе.
Происшествия
Крупный пожар в районе Анапы: горит камыш в плавневой зоне
Крупный пожар произошёл на Кубани — в районе х. Чембурка в плавневой зоне горит камыш, сообщили 22 ноября ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Экономика
Ярославский «Кредпромбанк» лишился лицензии
Банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Ярославле "Кредпромбанка". Приказ об этом опубликован на сайте регулятора.
Происшествия