Сборная России в групповом этапе чемпионата Европы проведет два матча в Санкт-Петербурге и сыграет в Копенгагене с Данией. Это выяснилось в ходе жеребьевки, определившей хозяев поля на Евро-2020.

Сборная России сыграет два матча дома на Евро-2020

Политика МВФ выдвинул Украине жесткое условие Украинский политик Сергей Лещенко сообщил, что Международный валютный фонд требует от Киева принятия закона, который сделает невозможным возвращение национализированных банков прежним владельцам.

Армия и оружие США назвали условие оказания помощи Сирии Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Политика Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.

Спорт Комитет WADA рекомендует лишить РУСАДА статуса соответствия Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендует исполкому организаци признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается на сайте WADA.

Происшествия Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.

Энергетика Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.

Происшествия Глава Чехова задержана по обвинению в мошенничестве «Главе Чехова предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (ч. 4 ст. 159 УК России)», — цитирует Врадий Интерфакс.

Футбол Чалов зимой может перейти в «Челси» Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.

Общество Утверждена антитабачная концепция до 2035 года Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил так называемую "антитабачную" концепцию до 2035 года, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Авто Dodge Charger с двигателем 9,4 литра из «Форсажа» продадут на аукционе Под капотом кастома установлен 9,4-литровый двигатель Hemi V8 с двойным турбонаддувом, который выдаёт более 2250 лошадиных сил на специальном гоночном бензине и около 600 лошадиных сил на обычном американском 91-м топливе.

Происшествия Крупный пожар в районе Анапы: горит камыш в плавневой зоне Крупный пожар произошёл на Кубани — в районе х. Чембурка в плавневой зоне горит камыш, сообщили 22 ноября ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.