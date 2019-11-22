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Телеканал 360°Сборная России сыграет два матча дома на Евро-2020
Сборная России в групповом этапе чемпионата Европы проведет два матча в Санкт-Петербурге и сыграет в Копенгагене с Данией. Это выяснилось в ходе жеребьевки, определившей хозяев поля на Евро-2020.
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Сборная России точно сыграет с Бельгией на ЕВРО-2020 в Петербурге
КП - Санкт-Петербург21 ноября в 00:45
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