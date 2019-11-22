Футбол

Телеканал 360°Телеканал 360°Сборная России сыграет два матча дома на Евро-2020

Сборная России в групповом этапе чемпионата Европы проведет два матча в Санкт-Петербурге и сыграет в Копенгагене с Данией. Это выяснилось в ходе жеребьевки, определившей хозяев поля на Евро-2020.
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С кем сыграет Россия на Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Ставки букмекеров

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Сборная России сыграет матч ЕВРО-2020 с командой Дании в Копенгагене

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Ерохин: «Хотелось и с Данией сыграть в России, но даже два матча в Санкт-Петербурге — это отлично»

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Александр Ерохин: «Хотелось и с Данией сыграть в России, но даже два матча в Санкт-Петербурге — это отлично»

Матч ТВвчера в 11:09

Александр Ерохин: «Даже два матча в Санкт-Петербурге — это отлично»

Спорт-Экспрессвчера в 10:04

Сборная России точно сыграет с Бельгией на ЕВРО-2020 в Петербурге

КП - Санкт-Петербург21 ноября в 00:45
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Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
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Общество

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Возглавлявший администрацию президента РФ в 1997-1998 годах Валентин Юмашев в интервью Владимиру Познеру в Екатеринбурге рассказал, почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина в качестве преемника.
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Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

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Общество

В Малайзии умер последний в стране суматранский носорог

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Эксперт рассказал о саморазрушении украинской экономики

Украинская экономика напоминает человека, страдающего от многочисленных болезней, и лечение одной вызывает ухудшение других.
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Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня

Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
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Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
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Россия проиграла Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса

Путевка в финал разыгрывалась в третьем матче противостояния Россия — Канада на стадии 1/2 финала, где российский дуэт Карен Хачанов / Андрей Рублев потерпел поражение от канадцев Вашек Поспишил / Денис Шаповалов.
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Опубликованы самые опасные ошибки при смене колес на авто

Эксперты журнала «За рулем» назвали самые опасные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
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Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

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Китайский журналист из издания Sohu попытался выяснить, кто стареет быстрее – женщины из России или из Китая.
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Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы Минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
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Антон Батырев о работе над ролью в сериале «Ничто не случается дважды»

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В Hyundai показали прототип нового Hyundai Tucson

На мотор-шоу в Лос-Анджелесе корейская компания Hyundai представила концепт-кар Vision T. Кроссовер с "невидимыми" фарами призван наглядно продемонстрировать, какие авто бренд планирует выпускать в будущем.
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В ЛНР заявили об увеличении числа националистов у Золотого в Донбассе

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Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

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Алина Загитова стала третьей на этапе Гран-при в Японии

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Вечерняя Москва 05:15
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Главу мусорной госкомпании уволили вскоре после назначения

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Коммерсантъ вчера в 07:52
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Главу подмосковного Чехова задержали по делу о мошенничестве

Интерфакс вчера в 02:46
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