Российская сборная по футболу определилась с цветом формы на игру группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии. Полевые игроки выйдут на поле в красных футболках, а вратарь – в желтой. Об этом сообщил официальный Twitter сборной России.

Сборная России сыграет против шотландцев в красной форме

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