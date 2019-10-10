Футбол
Вести.RuСборная России сыграет против шотландцев в красной форме
Россия
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Гилерме
Фернандес
Семенов
Джикия
Жирков
Ионов
Оздоев
Головин
Ахметов
Черышев
Дзюба
Маршалл
О’Доннелл
Палмер
Малгрю
Робертсон
Форрест
Макгрегор
Маклин
Макгинн
Фрейзер
Shankland
Шотландия
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Российская сборная по футболу определилась с цветом формы на игру группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии. Полевые игроки выйдут на поле в красных футболках, а вратарь – в желтой. Об этом сообщил официальный Twitter сборной России.
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