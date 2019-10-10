Российская сборная по футболу определилась с цветом формы на игру группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии. Полевые игроки выйдут на поле в красных футболках, а вратарь – в желтой. Об этом сообщил официальный Twitter сборной России.

Сборная России сыграет против шотландцев в красной форме

Политика Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет» Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.

Культура Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.

Происшествия СМИ сообщили о задержании убийцы 9-летней девочки в Саратове Сотрудники правоохранительных органов Саратова задержали подозреваемого в убийстве 9-летней Лизы Киселевой, пропавшей в городе 9 октября по дороге в школу.

Футбол Как сборная России по футболу разгромила Шотландию Сборная России по футболу победила Шотландию в матче отборочного этапа Евро-2020 со счётом 4:0 и практически обеспечила себе путёвку в финальную стадию континентального первенства.

Экономика Компании в «русских офшорах» смогут не раскрывать данные о владельцах Минэкономразвития подготовило поправки, позволяющие не раскрывать данные об участниках компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) в Калининградской области и Приморском крае, а также на территориях опережающего развития (ТОР).

Армия и оружие Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.

Армия и оружие Более 15 кораблей Северного флота вышли в Баренцево море В учениях задействованы более 15 кораблей Северного флота ВМФ России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.

Происшествия В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.

Авто Новый Volkswagen Golf показали снаружи и внутри Volkswagen анонсировал премьеру хэтчбека Volkswagen Golf восьмого поколения, которая состоится 24 октября в штаб-квартире компании в Вольфсбурге.

Космос У Сатурна обнаружилось 20 новых спутников Команда астрономов из Института Карнеги с помощью телескопа Субару обнаружила 20 новых лун Сатурна. Ранее рекордсменом считался Юпитер.

Здоровье Назван продукт для снижения риска заболеваний сердца Речь идет о водорослях, например, ламинарии, регулярное употребление которых позволит снизить риск возникновения этого недуга.

Кино Marvel может снять полностью женское супергеройское кино Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.

Политика США планируют заключить валютное соглашение с Китаем Соединенные Штаты рассматривают возможность заключения валютного соглашения с Китаем.

Политика Зеленский рассказал о датах проведения встречи в «нормандском формате» Глава Украины Владимир Зеленский, который 10 октября дает большую пресс-конференцию, рассказал журналистам о вариантах дат проведения саммита «нормандской четверки».

Технологии Россияне смогут оформить банковские карты через мессенджер Как передает «Коммерсантъ», МТС вместе с платформой LikeBank планируют расширить число своих клиентов благодаря новому проекту, который позволит оформить дебетовую карту через мессенджер.

Здоровье Врач дал советы по борьбе с болью в суставах осенью Боль в суставах при перемене погоды может быть вызвана разными причинами, об этом специалист рассказал изданию «Аргументы Недели».

Политика Зарплаты и пенсии военных планируют увеличить С 1 января 2020 года в России могут вырасти зарплаты военнослужащих и пенсии военных пенсионеров.

Здоровье Какие три знака зодиака смогут подняться с самых низов Астрологи полагают, что представители некоторых знаков зодиака обладают самой сильной волей и практически всегда способны достичь успеха.