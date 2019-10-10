Футбол
Вести.RuСборная России сыграет против шотландцев в красной форме
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Москва, Стадион «Лужники»
|42′
Джон Флек
|46′
Оливер Бёрк
Лоуренс Шенкленд
Артем Дзюба
|57′
Магомед Оздоев
|60′
Юрий Жирков
Денис Черышев
|66′
|68′
Райан Фрэйзер
Райан Кристи
Артем Дзюба
|70′
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
|77′
|81′
Джон Флек
Стюарт Армстронг
Александр Головин
|84′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
|86′
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
7
Оздоев
8
Баринов
6
Черышев
10
Ахметов
19
Комличенко
17
Головин
1
Маршалл
5
Девлин
4
Малгрю
3
Робертсон
2
Палмер
8
Макгинн
7
Снодграсс
18
Армстронг
20
Кристи
10
Макгрегор
19
Шенкленд
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
Российская сборная по футболу определилась с цветом формы на игру группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии. Полевые игроки выйдут на поле в красных футболках, а вратарь – в желтой. Об этом сообщил официальный Twitter сборной России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 19:37, Вашингтон
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Политика
Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.
РБК 17:09
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия
СМИ сообщили о задержании убийцы 9-летней девочки в Саратове
Сотрудники правоохранительных органов Саратова задержали подозреваемого в убийстве 9-летней Лизы Киселевой, пропавшей в городе 9 октября по дороге в школу.
РБК 19:14
Футбол
Пьерлуиджи Коллина: «ВАР позволяет праздновать голы дважды»
Спорт-Экспресс 15:46
Футбол
Как сборная России по футболу разгромила Шотландию
Сборная России по футболу победила Шотландию в матче отборочного этапа Евро-2020 со счётом 4:0 и практически обеспечила себе путёвку в финальную стадию континентального первенства.
RT на русском 18:28
Экономика
Компании в «русских офшорах» смогут не раскрывать данные о владельцах
Минэкономразвития подготовило поправки, позволяющие не раскрывать данные об участниках компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) в Калининградской области и Приморском крае, а также на территориях опережающего развития (ТОР).
РБК 09:01
Единоборства
Владимиру Путину подарили бриллиантовую боксерскую перчатку
АиФ Нижний Новгород 10:19
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
Политика
Названа длительность пресс-марафона Зеленского
Газета.Ru 10:20
Армия и оружие
Более 15 кораблей Северного флота вышли в Баренцево море
В учениях задействованы более 15 кораблей Северного флота ВМФ России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.
REGNUM 06:48
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости 14:02
Авто
Новый Volkswagen Golf показали снаружи и внутри
Volkswagen анонсировал премьеру хэтчбека Volkswagen Golf восьмого поколения, которая состоится 24 октября в штаб-квартире компании в Вольфсбурге.
Автоновости дня 02:42
Космос
У Сатурна обнаружилось 20 новых спутников
Команда астрономов из Института Карнеги с помощью телескопа Субару обнаружила 20 новых лун Сатурна. Ранее рекордсменом считался Юпитер.
Ореанда-Новости вчера в 04:30
Здоровье
Назван продукт для снижения риска заболеваний сердца
Речь идет о водорослях, например, ламинарии, регулярное употребление которых позволит снизить риск возникновения этого недуга.
ТК Звезда 19:05
Кино
Marvel может снять полностью женское супергеройское кино
Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.
Дни24 04:08
Политика
США планируют заключить валютное соглашение с Китаем
Соединенные Штаты рассматривают возможность заключения валютного соглашения с Китаем.
Комсомольская правда 00:55
Политика
Зеленский рассказал о датах проведения встречи в «нормандском формате»
Глава Украины Владимир Зеленский, который 10 октября дает большую пресс-конференцию, рассказал журналистам о вариантах дат проведения саммита «нормандской четверки».
ПолитРоссия 04:14
Технологии
Россияне смогут оформить банковские карты через мессенджер
Как передает «Коммерсантъ», МТС вместе с платформой LikeBank планируют расширить число своих клиентов благодаря новому проекту, который позволит оформить дебетовую карту через мессенджер.
АБН 05:01
Здоровье
Врач дал советы по борьбе с болью в суставах осенью
Боль в суставах при перемене погоды может быть вызвана разными причинами, об этом специалист рассказал изданию «Аргументы Недели».
MedikForum.ru вчера в 14:57
Политика
Зарплаты и пенсии военных планируют увеличить
С 1 января 2020 года в России могут вырасти зарплаты военнослужащих и пенсии военных пенсионеров.
Петрозаводск говорит 03:59
Космос
Недавно обнаруженный межзвездный объект извергает газ цианид
Капитал страны 14:30
Здоровье
Какие три знака зодиака смогут подняться с самых низов
Астрологи полагают, что представители некоторых знаков зодиака обладают самой сильной волей и практически всегда способны достичь успеха.
Вечерний Волгоград 03:07
Здоровье
Минздрав выявил нарушения в работе онкоцентра им. Блохина
Комиссия Минздрава выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина.
Суть событий 05:22
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Политика
Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому
Ранее Зеленский назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
РБК 17:41