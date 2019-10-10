Футбол

Вести.RuВести.RuСборная России сыграет против шотландцев в красной форме

Россия — Шотландия
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Москва, Стадион «Лужники»
42′
Джон Флек
46′
Оливер Бёрк
Лоуренс Шенкленд
Артем Дзюба
57′
Магомед Оздоев
60′
Юрий Жирков
Денис Черышев
66′
68′
Райан Фрэйзер
Райан Кристи
Артем Дзюба
70′
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
77′
81′
Джон Флек
Стюарт Армстронг
Александр Головин
84′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
86′
Российская сборная по футболу определилась с цветом формы на игру группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии. Полевые игроки выйдут на поле в красных футболках, а вратарь – в желтой. Об этом сообщил официальный Twitter сборной России.
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