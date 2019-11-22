Футбол
Вечерняя МоскваСборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла 22 ноября в Бухаресте. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова сыграют с датчанами на выезде.
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Ерохин: «Хотелось и с Данией сыграть в России, но даже два матча в Санкт-Петербурге — это отлично»
Sport24.ru22 ноября в 09:50
Александр Ерохин: «Хотелось и с Данией сыграть в России, но даже два матча в Санкт-Петербурге — это отлично»
Sportbox.RU22 ноября в 11:09
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