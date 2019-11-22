Футбол

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла 22 ноября в Бухаресте. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова сыграют с датчанами на выезде.
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Деньги победили футбол: как жеребьёвка Евро-2020 стала фарсом

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Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе Белогорск - Благовещенск в Амурской области.
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Сборная России проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу

В первом матче российские «пляжники» победили команду Сенегала (8:7). Чемпионат мира по пляжному футболу 2019.
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Нуриэль Рубини, экономист Экономист Нуриэль Рубини, предсказавший финансовый коллапс 2008 года, о рисках нового кризиса тоже заговорил в прошлом году.
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В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
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Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации

Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
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К Земле приближается астероид, похожий на челябинский метеорит

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Наставник «Ливерпуля» предсказал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

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Киевский политик, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов назвал Украину "святой землей протославян" и призвал сделать из нее "золотую Мекку".
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Фантазии Хомчака вызвали у Фикса брезгливость

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Вести.Ru вчера в 10:50
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Valve показали геймплей Half-Life: Alyx

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Goroday.ru 22 ноября в 18:27
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