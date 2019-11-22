Футбол
Вечерняя МоскваСборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла 22 ноября в Бухаресте. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова сыграют с датчанами на выезде.
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Александр Ерохин: Даже два матча Евро-2020 в Санкт-Петербурге – это отлично
Советский спортвчера в 09:07
Сборная России сыграет в Петербурге два матча группового этапа Евро-2020
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 07:09
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Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
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Первый полномасштабный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX Илона Маска взорвался на испытательном полигоне в штате Техас, сообщает сайт NASASpaceFlight.
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Светлана Лобода оказалась на постере группы Тилля Линдеманна
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«РИА Новости»: запуск спутников OneWeb с Байконура снова перенесли
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Китай успешно вывел на орбиту навигационные спутники
Успешный запуск двух спутников навигационной системы Beidou-3 осуществлён в Китае.