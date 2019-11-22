В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла 22 ноября в Бухаресте. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова сыграют с датчанами на выезде.

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

Политика Жириновский предлагает расширить пределы самообороны Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.

Технологии Хакеры украли данные более 1 млрд пользователей соцсетей по всему миру Эксперт по кибербезопасности из США Винни Тройя сообщил о том, что в сети была опубликована база данных с информацией об 1,2 млрд пользователей различных соцсетей.

Экономика МТС продаст свой бизнес на Украине Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине.

Экономика Совфед одобрил бюджет на 2020–2022 годы Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на заседании в понедельник, 25 ноября, передает ТАСС.

Технологии Роскосмос планирует отправить на другие планеты роботов-кентавров Роскосмос рассматривает возможность создания кентавроподобных роботов на шагающей тележке в качестве одной из концепций, которые будут работать на поверхности других планет.

Экономика Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд Французская транснациональная компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и американский ювелирный гигант Tiffany & Co заключили соглашение, согласно которому LVMH купит Tiffany, заплатив за каждую акцию по $135 «живыми» деньгами.

Политика В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.

Экономика «НОВАТЭК» не получит поддержку из бюджета в 2020 году Ни один проект производителя газа "НОВАТЭК" не получит поддержки из бюджета в 2020 году, несмотря на неоднократные поручения президента и принятое постановление правительства, пишет газета "Коммерсантъ".

Общество Состав «группы отравителей ГРУ» обнародован в Болгарии В «группу отравителей ГРУ» включены Сергей Федотов (настоящее имя, по утверждению расследователей, — Денис Сергеев), Георгий Горшков (Петр Борисов), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Николай Кононихин (Николай Ежов), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).

Гаджеты Представлен планшет Huawei MatePad Pro Сегодня Huawei представила свой новый планшет Huawei MatePad Pro. Он может стать прямым конкурентом iPad Pro.