Футбол
Вечерняя МоскваСборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла 22 ноября в Бухаресте. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова сыграют с датчанами на выезде.
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Александр Ерохин: Даже два матча Евро-2020 в Санкт-Петербурге – это отлично
Советский спорт22 ноября в 09:07
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Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым.
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