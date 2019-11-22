Футбол
Вечерняя МоскваСборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла 22 ноября в Бухаресте. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова сыграют с датчанами на выезде.
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Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
Политика
Болтон обвинил Белый дом в блокировке доступа к личному Twitter
Экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Белый дом в блокировке доступа к личному Twitter.
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В Новороссийске ввели режим ЧС из-за урагана
Режим чрезвычайной ситуации введен в Новороссийске в связи с ураганным ветром до 38 метров в секунду.
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Эксперт Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала тип автомобиля, наиболее выгодный для россиян.
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Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался во время испытаний
21.11.2019 Прототип космического корабля Starship Mk1, созданный компанией SpaceX Илона Маска, взорвался во время испытаний на полигоне Бока-Чика.
Шоу-бизнес
Воеводина пожаловалась на тяжёлую жизнь
Победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина (Горбатенко), разошедшаяся с экс-королём Малайзии Фарисом Мухаммадом V, призналась, что ей приходится сложно быть матерью-одиночкой и одновременно вести бизнес.
Политика
Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.
Общество
Минздрав назвал новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
Позже было принято решение отложить вступление в силу новых правил медосмотра для водителей.
Политика
Возможную причастность РФ к событиям в Каталонии расследуют в Испании
Судья Верховного суда Испании Мануэль Гарсиа-Кастельон запустил расследование в отношении возможной активности группы, связанной с российскими разведслужбами, в Каталонии.
Общество
Генпрокурор США уверен в самоубийстве финансиста Эпштейна
Расследования ФБР и генерального инспектора Минюста США убедили Барра в том, что Эпштейн совершил самоубийство.
Экономика
«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей
Обновлено в 16:11 Компания "Газпром газораспределение", подконтрольная "Газпрому", продает на Мосбирже 3,59% обыкновенных акций "Газпрома", сообщает "Финам".
Политика
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
Общество
Госдума приняла закон о запрете продажи гаджетов без российского ПО
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, запрещающий продажу смартфонов, компьютеров, смарт-телевизоров и других гаджетов, признанных "технически сложными", если на них отсутствует предустановленное российское программное обеспечение.
Политика
В России решат проблему производства аналогов импортных лекарств
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит России при отказе иностранной компании поставлять лекарства в РФ самостоятельно производить этот препарат, заплатив держателю патента, следует из базы данных ГД.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Политика
Названа дата проведения большой пресс-конференции Владимира Путина
Стало известно, когда состоится большая пресс-конференция, которую каждый год традиционно проводит президент России Владимир Путин.
Гаджеты
Какая модель GeForce GTX 1650 Super самая быстрая из коробки
Компания Nvidia сегодня должна полноценно представить видеокарту GeForce GTX 1650 Super. Мы уже знаем о карте всё, кроме цены.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Армия и оружие
Джеффри назвал политику США в Сирии законной
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри высказался о спорах, которые ведутся вокруг курса политики США в отношении нефтяных сирийских месторождений.
Культура
Шахназаров осудил превращение кино в антироссийскую пропаганду
Как заявил режиссер, «кино должно показывать все недостатки общества», но «должно быть равновесие».
Происшествия
В центре Калининграда пассажирский автобус въехал в цветочный павильон
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
Наука
Ученые нашли главную причину хрупкости костей
Ученые Корнеллского университета назвали одну из главных причин остеопороза – хрупкости костей.
Общество
ФСБ задержала группу главарей и участников «Хизб ут-Тахрир»
ФСБ совместно с МВД и Федеральной службой войск национальной гвардии задержала девять участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в ходе операции на территории Москвы, Татарстана и Тюменской области.
Шоу-бизнес
Актриса Веденская: «Епифанцев изменял мне с моей близкой подругой»
Анастасия Веденская в эфире телеканала "Россия 1" рассказала о разрушенной семейной жизни с актером Владимиром Епифанцевым.
Здоровье
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.