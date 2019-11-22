Футбол

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла 22 ноября в Бухаресте. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова сыграют с датчанами на выезде.
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Деньги победили футбол: как жеребьёвка Евро-2020 стала фарсом

Евро-футбол.рувчера в 09:01

Ерохин: «Хотелось и с Данией сыграть в России, но даже два матча в Санкт-Петербурге — это отлично»

Sport24.ru22 ноября в 09:50

Александр Ерохин: «Хотелось и с Данией сыграть в России, но даже два матча в Санкт-Петербурге — это отлично»

Sportbox.RU22 ноября в 11:09

Александр Ерохин: «Хотелось и с Данией сыграть в России, но даже два матча в Санкт-Петербурге — это отлично»

Матч ТВ22 ноября в 11:09

С кем сыграет Россия на Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Ставки букмекеров

Чемпионат23 ноября в 11:30

Букмекеры: сборную России по футболу не отстранят от участия в Евро-2020

Sports.ru22 ноября в 09:30

Александр Ерохин: «Даже два матча в Санкт-Петербурге — это отлично»

Спорт-Экспресс22 ноября в 10:04
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Происшествия

Названа причина массового отравления детей в Нижегородской области

РИА Новости 06:18
Политика

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже

Встреча тет-а-тет российского президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским на нормандском саммите в Париже не планируется.
Газета.Ru 05:42
Политика

Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

RT на русском 04:42
Политика

Новак сообщил дату очередной встречи по транзиту газа через Украину

Очередная встреча представителей «Газпрома», «Нафтогаза» и газотранспортного оператора Украины по вопросу транзита газа пройдет на следующей неделе, заявил 23 ноября российский министр энергетики Александр Новак в кулуарах съезда партии «Единая Россия».
Известия 23 ноября в 08:08
Экономика

НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект

Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Коммерсантъ вчера в 17:44
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости 23 ноября в 22:37
Футбол

ЦСКА — Крылья Советов 1:0

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Чемпионат вчера в 12:55
Общество

В Киеве вандалы осквернили свастикой памятник еврейскому писателю

Украина.ру 02:56
Происшествия

Названа причина массовой драки дворников в центре Москвы

Газета.Ru 06:04
Шоу-бизнес

Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики

Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Московский Комсомолец 03:37
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Политика

Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым

Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым.
Комсомольская правда вчера в 23:57
Политика

В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны

По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
РИА Новости 04:35
Политика

Обозначены сроки поездки Путина в Турцию на запуск «Турецкого потока»

Президент Владимир Путин может посетить Турцию, где будет запущен «Турецкий поток», в первой декаде января 2020 года, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 06:15
Общество

Врачи предупредили МВД Британии, что Ассанж может умереть в тюрьме

Более 60 медиков подписали открытое письмо на имя главы британского МВД Прити Пател с предупреждением, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если срочно не получит врачебную помощь.
РИА Новости 02:09
Авто

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Коммерсантъ 02:23
Общество

Определен населенный пункт России с самым смешным названием

Мутный Материк — село в городском округе Усинск Республики Коми — признали населенным пунктом России с самым веселым названием.
Lenta.ru 04:29
Политика

Кремль не заметил роста протестной активности в России

Российские власти не считают, что в стране в 2019 году увеличилась протестная активность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04:37
Единоборства

Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер победил нокаутом в седьмом раунде кубинского боксера Луиса Ортиса в матче-реванше 23 ноября в Лас-Вегасе.
Allboxing.ru вчера в 00:47
Экономика

Силуанов дал оценку предложению освободить малоимущих от НДФЛ

Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что при реализации идеи об освобождении малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ, 13%) нужно взвесить все плюсы и минусы.
Газета.Ru 23 ноября в 11:05
Шоу-бизнес

Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж

Певица показала еще один свой талант В День матери на личной странице "Инстаграма" Кристины Орбакайте появилось любопытное видео.
WomanHit.ru 04:45
Общество

Церемония прощания с Вербицкой пройдет 27 ноября в Петербурге

Церемония прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой состоится 27 ноября в Петербурге, сообщает пресс-служба вуза.
РИА Новости 05:57
Наука

Концентрация парниковых газов в атмосфере Земли достигла рекорда

Содержание углекислого и других парниковых газов в атмосфере Земли в 2018 году достигло рекордно высоких показателей и на 47% превысила уровень доиндустриальной эпохи, следует из доклада Всемирной метеорологической организации (ВМО).
Взгляд.ру 06:10
Армия и оружие

Израиль рассказал о соглашении с Россией бомбить Иран в Сирии

Израиль рассказал о разрешении России бомбить иранских военных в Сирии.
Avia.pro вчера в 18:23
Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Shraibikus News 05:23
Культура

Данилко покинул украинский Х-Фактор со слезами на глазах

Шоумен Андрей Данилко покинул 10 сезон шоу Х-Фактор.
Украина.ру 06:03
Армия и оружие

Тихоокеанский флот получил грозную подлодку

Всего для ТОФ в 2016 году заказали шесть подлодок этого типа.
Утро.ru 05:27
Общество

Пушков прокомментировал заявление о травле Ротару

Не существует никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару, хотя в России ей и «не очень рады», рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter, комментируя заявление концертного директора певицы Сергея Лаврова о том, что критика Ротару и призывы лишить ее звания народной артистки СССР являются «чьим-то заказом».
Rambler News Service вчера в 01:07
Футбол

Сёмин заявил о проблемах «Локомотива» перед матчем с «Байером»

У московского «Локомотива» есть ряд проблем перед матчем против «Байера» в групповом этапе Лиги чемпионов.
REGNUM 04:16
Политика

В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться

В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 02:40
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