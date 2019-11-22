Футбол
Вечерняя МоскваСборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла 22 ноября в Бухаресте. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова сыграют с датчанами на выезде.
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Ерохин: «Хотелось и с Данией сыграть в России, но даже два матча в Санкт-Петербурге — это отлично»
Sport24.ru22 ноября в 09:50
Александр Ерохин: «Хотелось и с Данией сыграть в России, но даже два матча в Санкт-Петербурге — это отлично»
Sportbox.RU22 ноября в 11:09
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Политика
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже
Встреча тет-а-тет российского президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским на нормандском саммите в Париже не планируется.
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Политика
Новак сообщил дату очередной встречи по транзиту газа через Украину
Очередная встреча представителей «Газпрома», «Нафтогаза» и газотранспортного оператора Украины по вопросу транзита газа пройдет на следующей неделе, заявил 23 ноября российский министр энергетики Александр Новак в кулуарах съезда партии «Единая Россия».
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 1:0
В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Шоу-бизнес
Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики
Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Политика
Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым
Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым.
Политика
В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны
По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Политика
Обозначены сроки поездки Путина в Турцию на запуск «Турецкого потока»
Президент Владимир Путин может посетить Турцию, где будет запущен «Турецкий поток», в первой декаде января 2020 года, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Общество
Врачи предупредили МВД Британии, что Ассанж может умереть в тюрьме
Более 60 медиков подписали открытое письмо на имя главы британского МВД Прити Пател с предупреждением, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если срочно не получит врачебную помощь.
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Общество
Определен населенный пункт России с самым смешным названием
Мутный Материк — село в городском округе Усинск Республики Коми — признали населенным пунктом России с самым веселым названием.
Политика
Кремль не заметил роста протестной активности в России
Российские власти не считают, что в стране в 2019 году увеличилась протестная активность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Единоборства
Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса
Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер победил нокаутом в седьмом раунде кубинского боксера Луиса Ортиса в матче-реванше 23 ноября в Лас-Вегасе.
Экономика
Силуанов дал оценку предложению освободить малоимущих от НДФЛ
Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что при реализации идеи об освобождении малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ, 13%) нужно взвесить все плюсы и минусы.
Шоу-бизнес
Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж
Певица показала еще один свой талант В День матери на личной странице "Инстаграма" Кристины Орбакайте появилось любопытное видео.
Общество
Церемония прощания с Вербицкой пройдет 27 ноября в Петербурге
Церемония прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой состоится 27 ноября в Петербурге, сообщает пресс-служба вуза.
Наука
Концентрация парниковых газов в атмосфере Земли достигла рекорда
Содержание углекислого и других парниковых газов в атмосфере Земли в 2018 году достигло рекордно высоких показателей и на 47% превысила уровень доиндустриальной эпохи, следует из доклада Всемирной метеорологической организации (ВМО).
Армия и оружие
Израиль рассказал о соглашении с Россией бомбить Иран в Сирии
Израиль рассказал о разрешении России бомбить иранских военных в Сирии.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок
Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Культура
Данилко покинул украинский Х-Фактор со слезами на глазах
Шоумен Андрей Данилко покинул 10 сезон шоу Х-Фактор.
Армия и оружие
Тихоокеанский флот получил грозную подлодку
Всего для ТОФ в 2016 году заказали шесть подлодок этого типа.
Общество
Пушков прокомментировал заявление о травле Ротару
Не существует никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару, хотя в России ей и «не очень рады», рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter, комментируя заявление концертного директора певицы Сергея Лаврова о том, что критика Ротару и призывы лишить ее звания народной артистки СССР являются «чьим-то заказом».
Футбол
Сёмин заявил о проблемах «Локомотива» перед матчем с «Байером»
У московского «Локомотива» есть ряд проблем перед матчем против «Байера» в групповом этапе Лиги чемпионов.
Политика
В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться
В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".