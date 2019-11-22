Футбол
Вечерняя МоскваСборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла 22 ноября в Бухаресте. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова сыграют с датчанами на выезде.
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Футбол
Юрий Вернидуб: В Россию не поеду никогда
Хотя варианты были, и много не боюсь об этом говорить.
Политика
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Политика
В МИД оценили санкционные угрозы США против Египта за покупку Су-35
Марина Лысцева / ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы США ввести санкции против Египта за покупку российских Су-35 являются агрессивным поведением.
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
Фигурное катание
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.
Политика
Путин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики
«Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — сказал президент.
Хоккей
«Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс»
Хоккейный клуб «Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс» из Нур-Султана.
Экономика
Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
Глава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну
Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.
Общество
В Кельне людей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны
Около 6,5 тысячи человек эвакуируют в Кельне после обнаружения 500-килограммовой английской бомбы времен Второй мировой войны, сообщается на сайте городской администрации.
Политика
Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма
Политика
Нетаньяху назвал обвинения против него попыткой переворота
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал решение генпрокурора Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения попыткой переворота.
Авто
Назван тип автомобиля, наиболее выгодный для россиян
Эксперт Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала тип автомобиля, наиболее выгодный для россиян.
Политика
Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем на равных условиях
Торговая сделка между США и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
Политика
Возможную причастность РФ к событиям в Каталонии расследуют в Испании
Судья Верховного суда Испании Мануэль Гарсиа-Кастельон запустил расследование в отношении возможной активности группы, связанной с российскими разведслужбами, в Каталонии.
Футбол
Джикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020
Единственным футболистом сборной России, попавшим в топ-100, стал защитник Георгий Джикия, который набрал 956 очков и занял 69-е место.
Общество
Китайский журналист объяснил, почему россиянки «быстро стареют»
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
Общество
В Югре многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей
Армия и оружие
Точный удар: На Донбассе ракета влетела в грузовик с карателями
На оккупированной территории ДНР военный грузовик ВСУ был подбит точным выстрелом из противотанкового управляемого ракетного комплекса на территории населенного пункта Шумы близ Торецка, передаёт пропагандистский центр штаба оккупационной операции.
Политика
ФСБ России возобновила следствие по делу украинских моряков
Следователи ФСБ России сообщили о возобновлении следствия по делу моряков, которых в прошлом году задержали за провокацию в Керченском проливе.
Политика
США назвали условие оказания помощи Сирии
Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Космос
«Роскосмос» сообщил о сближающемся с Землей неизвестном астероиде
«Роскосмос» сообщил об обнаружении сближающегося с Землей ранее неизвестного малого астероида, сопоставимого по размеру с Челябинским метеоритом.
Технологии
Власти США разрешили Microsoft работать с Huawei
Ожидается еще послабление запретов на торговлю с Huawei таким компаниям как Qualcomm, а она поставляет чипы для китайского телекоммуникационного гиганта, и стоит отметить, что Huawei у Qualcomm ранее заказывала очень много «железа».
Общество
Диетолог рассказала, кому нельзя есть квашеную капусту
Квашеная капуста считается полезным продуктом. Она является кладезем необходимых для организма веществ.
Происшествия
Зоозащитница изрезала женщину в мехах в церкви
Издание отмечает, что в прошлом году Лоуэлл с ножом атаковала женщину, которая, по ее мнению, носил натуральный мех. В 2012 году защитница животных была задержана после того, как написала в Facebook, что хочет нанять киллера для убийства людей, которые носят меха.
Происшествия
Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.
Армия и оружие
США потеряли связь с беспилотником над Ливией
Африканское командование вооруженных сил США сообщило, что потеряна связь с БПЛА, который совершал полет над Ливией.