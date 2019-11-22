Футбол
Вечерняя МоскваСборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла 22 ноября в Бухаресте. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова сыграют с датчанами на выезде.
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Александр Ерохин: Даже два матча Евро-2020 в Санкт-Петербурге – это отлично
Советский спорт22 ноября в 09:07
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Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Спорт
Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года
Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Шоу-бизнес
Малинин назвал Агузарову и Ветлицкую «вылезшими мертвецами»
Космос
NASA и EKA планируют доставить образцы пород с Марса через 10 лет
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Европейское космическое агентство (ЕКА) готовятся совместно реализовать проект по доставке образцов марсианских пород на Землю.
Общество
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
Спорт
Михаил Бутов: ОКР подталкивает ВФЛА к переменам
Очень надеюсь, что эта угроза со стороны ОКР подтолкнет руководство ВФЛА принять решение о созыве внеочередной конференции.
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог в Алтайском крае
За прошедшую неделю в Алтайском крае зарегистрировано 14,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ.
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Политика
Из фракции «Слуга народа» в Раде исключили третьего депутата
Депутат Верховной рады Украины Роман Иванисов исключён из фракции «Слуга народа», сообщил президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября в своём видеообращении.
Происшествия
В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски
Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не имел в виду ничего плохого, когда назвал Калининградскую область «своей» и указал на ответственность Минска за этот регион с советских времен, заявил РБК губернатор области Антон Алиханов.
Финансы
Нацбанк Украины укрепил курс гривны до 4-летнего максимума
Национальный банк Украины укрепил курс гривны до 24,05 гривны за доллар, что является максимумом почти за четыре года, сообщается в понедельник на сайте регулятора.
Технологии
Создатель интернета призывает сделать его безопасным
Британский программист Тим Бернерс-Ли, создавший технологию World Wide Web (Всемирная паутина, WWW), подготовил глобальный план действий под названием "Договор сети", в котором призвал правительства стран, общественность и компании принять все необходимые меры для того, чтобы сделать интернет безопасной, свободной и открытой площадкой.
Авто
В России подорожают автомобили из-за утильсбора
Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
Экономика
Банки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам
Дискуссия о расчете ПДН Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков по методике ЦБ.
Авто
Lamborghini представила суперкар для геймеров
Ранее Lamborghini представила гибридный суперкар Sian.
Общество
Медведев оценил возможность освобождения малоимущих россиян от НДФЛ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ).
Экономика
Конгломерат LVMH приобрел Tiffany&Co
Модный конгломерат LVMH, принадлежащий французскому предпринимателю Бернару Арно, купил компанию Tiffany&Co. Информацию о завершении сделки сегодня подтвердили официальные представители LVMH.
Авто
Компания Tesla презентовала пуленепробиваемый пикап Cybertruck
Tesla представила свой первый пикап под названием Cybertruck, который внешне ничего общего не имеет с другими моделями Tesla, и его уже можно заказать в РФ.
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
Общество
Эксперт оценил последствия исчерпания запаса IP-адресов в России
Если свободные комбинации закончились, то всегда можно придумать новый номер, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области кибербезопасности Игорь Ашманов, комментируя сообщение о том, что в России закончились IP-адреса.
Общество
Берег Азовского моря обмелел из-за сильного ветра
Жители решили воспользоваться положением. И теперь ходят в центр города прям по морскому дню.
Общество
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
Москвичам синоптики пообещали "температурные качели", причем даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой.
Общество
На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова
На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Общество
Молодой человек из Челябинска сменил фамилию на «Призыва нет»
В Челябинской области молодой человек провел странный эксперимент со своими данными в паспорте. Он сменим имя, фамилию и отчество.