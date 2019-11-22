Футбол
Вечерняя МоскваСборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла 22 ноября в Бухаресте. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова сыграют с датчанами на выезде.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 15:59, Вашингтон
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Сборная России пробилась в полуфинал Кубка Дэвиса по теннису, одолев Сербию со счетом 2:1. Командный турнир с участием 18 сборных проходит в Мадриде.
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В Твери врач больницы №6 Нина Азизова скончалась после того, как в течение дня коллеги отказывали ей в госпитализации, а также не смогли диагностировать инфаркт.
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Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта
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