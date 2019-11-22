Футбол
Вечерняя МоскваСборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла 22 ноября в Бухаресте. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова сыграют с датчанами на выезде.
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Наука
Эпоха генетической модификации людей начнется через два года
Эпоха ГМО-детей уже начнется через два года, сообщил эксперт, этом информирует CNN.
Политика
Вучич прокомментировал скандал с «российским шпионом» в Сербии
Сербия не изменит политику по отношению к России, заявил президент Александр Вучич после заседания Совбеза страны на фоне "сообщений о шпионском скандале" с участием "российского разведчика".
Общество
Главу мусорной госкомпании уволили вскоре после назначения
Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый господина Буцаева.
Общество
Victoria’s Secret официально объявила об отмене своего ежегодного шоу
Американская компания L Brands, владелец бренда нижнего белья Victoria's Secret, официально объявила об отмене ежегодного Victoria's Secret Fashion Show, сообщает журнал Fortune.
Единоборства
Флойд Мейвезер не собирается возвращаться на ринг
Чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший в интервью Reuters заявил, что он не планирует в свои 42 года возвращаться на боксерский ринг, хотя он будет участвовать в разных публичных мероприятиях, включая показательные поединки, а также намерен продолжать свою промоутерскую деятельность в боксе, а затем распространить ее на смешанные единоборства.
Финансы
Ставки по рублевым вкладам в банках достигли десятилетнего минимума
В российских банках средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла десятилетнего минимума — 6,03%.
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»
Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
Политика
На Украине уволят замминистра за переписку с пранкером
Кроме того, Клитина якобы переписывалась с пранкером Джокером, которому рассказывала о коррупции в транспортной отрасли.
Политика
Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России
«Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.
Происшествия
Возле аэропорта в Екатеринбурге у мужчины украли 30 млн рублей
В районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге неизвестные вооружённые лица отняли у мужчины около 30 млн рублей.
Шоу-бизнес
Муж Ксении Бородиной получил травму лица у себя дома
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров получил травму лица, находясь при этом дома. В связи с этим он обратился за медицинской помощью.
Музыка
Little Big запустили очередной челендж под песню Go Bananas
Группа Little Big запустила новый танцевальный челлендж под песню Go Bananas. Подборку видео Илья Прусикин опубликовал в сторис в Instagram.
Политика
Юмашев рассказал, как Примаков пытался уволить Путина из ФСБ
"Примаков пытался дважды уволить с поста ФСБ Владимира Путина, а Борис Николаевич не дал".
Армия и оружие
В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия
Глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч заявил, что гиперзвуковое оружие будет в начальной боевой готовности в 2022 году.
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова испытывает удовольствие от пластики
Актриса раскрыла секрет своей молодости Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова из года в год радует публику своим цветущим видом.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Авто
Илон Маск представил электропикап Cybertruck
Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
Культура
В Уфе покажут новые приключения Эльзы из мультфильма «Холодное сердце»
Политика
В ФСБ ответили на заявления Украины о состоянии переданных кораблей
Украина получила свои корабли в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой», заявили 21 ноября в Центре общественных связей ФСБ России.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Теннис
Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
Культура
В Совфеде призвали россиян не ходить на концерты Ротару
Глава социального комитета Совета федерации Валерий Рязанский прокомментировал сообщения о планах Софии Ротару возобновить концертную деятельность в России.
Экономика
«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей
Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
Футбол
Роналду не включили в заявку «Ювентуса» на матч с «Аталантой»
Космос
Впервые обнаружена галактика с тремя сверхмассивными черными дырами
До сих пор астрономы предполагали, что она образовалась в результате столкновения двух меньших галактик и поэтому содержит в своем ядре две черные дыры.
Киберспорт
К Code Vein выпустят сезонный пропуск с тремя дополнениями
Компания Bandai Namco рассказала, что станется в ближайшем будущем с «вампирской» ролевой игрой Code Vein.
Общество
Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили
Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.