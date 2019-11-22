В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла 22 ноября в Бухаресте. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова сыграют с датчанами на выезде.

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

Политика Вучич прокомментировал скандал с «российским шпионом» в Сербии Сербия не изменит политику по отношению к России, заявил президент Александр Вучич после заседания Совбеза страны на фоне "сообщений о шпионском скандале" с участием "российского разведчика".

Общество Главу мусорной госкомпании уволили вскоре после назначения Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый господина Буцаева.

Единоборства Флойд Мейвезер не собирается возвращаться на ринг Чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший в интервью Reuters заявил, что он не планирует в свои 42 года возвращаться на боксерский ринг, хотя он будет участвовать в разных публичных мероприятиях, включая показательные поединки, а также намерен продолжать свою промоутерскую деятельность в боксе, а затем распространить ее на смешанные единоборства.

Политика Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России «Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.

Музыка Little Big запустили очередной челендж под песню Go Bananas Группа Little Big запустила новый танцевальный челлендж под песню Go Bananas. Подборку видео Илья Прусикин опубликовал в сторис в Instagram.

Шоу-бизнес 66-летняя Проклова испытывает удовольствие от пластики Актриса раскрыла секрет своей молодости Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова из года в год радует публику своим цветущим видом.

Авто Илон Маск представил электропикап Cybertruck Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.

Теннис Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.

Экономика «Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.

Космос Впервые обнаружена галактика с тремя сверхмассивными черными дырами До сих пор астрономы предполагали, что она образовалась в результате столкновения двух меньших галактик и поэтому содержит в своем ядре две черные дыры.