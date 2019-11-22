Футбол

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла 22 ноября в Бухаресте. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова сыграют с датчанами на выезде.
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Сборная России проведет два матча на своем поле на Евро-2020

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Ставки по рублевым вкладам в банках достигли десятилетнего минимума

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В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»

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На Украине уволят замминистра за переписку с пранкером

Кроме того, Клитина якобы переписывалась с пранкером Джокером, которому рассказывала о коррупции в транспортной отрасли.
Lenta.ru 12:38
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Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России

«Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.
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В районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге неизвестные вооружённые лица отняли у мужчины около 30 млн рублей.
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Глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч заявил, что гиперзвуковое оружие будет в начальной боевой готовности в 2022 году.
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В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

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Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
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В Уфе покажут новые приключения Эльзы из мультфильма «Холодное сердце»

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В ФСБ ответили на заявления Украины о состоянии переданных кораблей

Украина получила свои корабли в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой», заявили 21 ноября в Центре общественных связей ФСБ России.
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Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
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Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию

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«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей

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Впервые обнаружена галактика с тремя сверхмассивными черными дырами

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К Code Vein выпустят сезонный пропуск с тремя дополнениями

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