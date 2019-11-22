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Вечерняя МоскваСборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла 22 ноября в Бухаресте. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова сыграют с датчанами на выезде.
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Сборная России точно сыграет с Бельгией на ЕВРО-2020 в Петербурге
КП - Санкт-Петербург21 ноября в 00:45
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