Футбол
Интерфакс-СпортДания стала соперником сборной России на Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 18 ноября
Стадион «Авива Стэдиум»
|13′
Томас Дилэйни
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|33′
Лассе Шёне
|33′
Андреас Корнелиус
Каспер Дольберг
Джон Иган
Киран Кларк
|46′
Гленн Уэлан
|55′
Конор Хурихэйн
Каллум Робинсон
|68′
|73′
Мартин Брэйтуэйт
Джеймс Макклейн
|78′
Гленн Уэлан
Шон Магуайр
|82′
|84′
Лассе Шёне
Андреас Кристенсен
Мэтт Доэрти
|85′
|90′+3′
Каспер Шмейхель
Ирландия
Расстановка 4‑5‑1
23
Рэндолф
2
Доэрти
4
Даффи
17
Кларк
3
Стивенс
8
Браун
13
Хендрик
7
Магуайр
12
Робинсон
11
Макклейн
9
Макголдрик
1
Шмейхель
14
Дальсгор
13
Йоргенсен
4
Кьер
17
Ларсен
11
Брэйтуэйт
6
Кристенсен
10
Эриксен
23
Хейбьерг
20
Поульсен
12
Дольберг
Дания
Расстановка 4‑3‑1‑2
Регламент турнира сводит Данию и Россию, также отобравшуюся на турнир, в одну группу. Причем, в группу В, матчи в которой запланированы на Петербург и Копенгаген. Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.
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с чего всё началось
⏰1⃣9⃣ Switzerland 1 — 0 Denmark ⏰6⃣6⃣ Switzerland 2 — 0 Denmark ⏰7⃣6⃣ Switzerland 3 — 0 Denmark ⏰8⃣4⃣ Switzerland 3 — 1 Denmark ⏰8⃣8⃣ Switzerland 3 — 2 Denmark ⏰9⃣3⃣ Switzerland 3 — 3 Denmark #EURO2020 pic.twitter.com/6QdksgzCpuBookmaker-ratings.ruвчера в 11:10
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