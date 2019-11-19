с чего всё началось

Регламент турнира сводит Данию и Россию, также отобравшуюся на турнир, в одну группу. Причем, в группу В, матчи в которой запланированы на Петербург и Копенгаген. Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.

Политика США пригрозили задержать запуск «Северного потока-2» Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск.

Армия и оружие Глава МИД Турции пригрозил возобновить операцию в Сирии Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о возможности возобновления военной операции «Источник мира» на севере Сирии в том случае, если Россия и США не выполнят своих обязательств по отводу курдских вооруженных формирований из так называемой «зоны безопасности» - 30-километровой приграничной полосы, которую Анкара требует очистить от курдских боевиков.

Общество Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.

Общество ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".

Экономика Силуанов, Кудрин и Орешкин поспорили о непотраченном триллионе Силуанов согласился с такой оценкой главы Счетной палаты, а вот на обвинения ответил, что неполное исполнение бюджета в этом году связано с более ответственным подходом к расходам и уходом от авансовых платежей - из-за нового подхода все траты бюджета сместились на несколько месяцев вперед.

Футбол Юран считает, что Дзюбу оскорбляли не российские болельщики Бывший нападающий сборной России Сергей Юран уверен, что оскорбительные кричалки капитану национальной сборной Артёма Дзюбы скандировали не российские фанаты, а болельщики из других стран.

Транспорт Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).