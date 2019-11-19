Футбол

Интерфакс-СпортИнтерфакс-СпортДания стала соперником сборной России на Евро-2020

Ирландия — Дания
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 18 ноября
Стадион «Авива Стэдиум»
13′
Томас Дилэйни
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
33′
Лассе Шёне
33′
Андреас Корнелиус
Каспер Дольберг
Джон Иган
Киран Кларк
46′
Гленн Уэлан
55′
Конор Хурихэйн
Каллум Робинсон
68′
73′
Мартин Брэйтуэйт
Джеймс Макклейн
78′
Гленн Уэлан
Шон Магуайр
82′
84′
Лассе Шёне
Андреас Кристенсен
Мэтт Доэрти
85′
90′+3′
Каспер Шмейхель
Регламент турнира сводит Данию и Россию, также отобравшуюся на турнир, в одну группу. Причем, в группу В, матчи в которой запланированы на Петербург и Копенгаген. Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.
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с чего всё началось
⏰1⃣9⃣ Switzerland 1 — 0 Denmark ⏰6⃣6⃣ Switzerland 2 — 0 Denmark ⏰7⃣6⃣ Switzerland 3 — 0 Denmark ⏰8⃣4⃣ Switzerland 3 — 1 Denmark ⏰8⃣8⃣ Switzerland 3 — 2 Denmark ⏰9⃣3⃣ Switzerland 3 — 3 Denmark #EURO2020
 pic.twitter.com/6QdksgzCpu
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