По результатам жеребьевки было определено, что матч Дания — Россия пройдет в Копенгагене, сообщает твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Таким образом, датчане проведут все три матча группового этапа на своем поле. Сборная России сыграет дома в двух первых матчах.

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 в Копенгагене

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