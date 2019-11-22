Футбол

Sport24.ruSport24.ruСборная России сыграет с Данией на Евро-2020 в Копенгагене

По результатам жеребьевки было определено, что матч Дания — Россия пройдет в Копенгагене, сообщает твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Таким образом, датчане проведут все три матча группового этапа на своем поле. Сборная России сыграет дома в двух первых матчах.
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Сборная России проведет дома два матча Евро-2020

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