Футбол

RT на русскомRT на русскомСборная России сыграет с Данией в Копенгагене на Евро-2020

Сборная России проведёт матч группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года с Данией в Копенгагене. Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), это было определено в ходе дополнительной жеребьёвки, прошедшей 22 ноября.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Сборная России на Евро сыграет с Данией в Копенгагене

Sport.ru07:59

Сборная России проведет дома два матча Евро-2020

Sports.ru06:40

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 в Копенгагене

Чемпионат06:45

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 в Копенгагене

Sport24.ru06:43

Сборная России по футболу проведёт в Петербурге два матча Евро-2020

78.ru06:52

Сборная России проведет два матча на своем поле на Евро-2020

Матч ТВ06:39

Станислав Черчесов: «Ничего страшного, что с Данией играем в Копенгагене»

Спорт-Экспресс08:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 08:25, Вашингтон
Общество

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в крупных махинациях, сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.
РИА Новости 07:14
Политика

Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 14:21
Происшествия

Два человека погибли в результате перестрелки в центре Сухума

Два человека, по предварительной информации, погибли в результате перестрелки в центре Сухума в пятницу, сообщил ТАСС представитель МВД Абхазии.
ТАСС 08:14
Авто

Появилось фото салона обновленной Lada 4x4

В интернете опубликовали новое фото интерьера рестайлинговой Lada 4x4, которое позволяет подробно рассмотреть оригинальный салон внедорожника.
Тарантас Ньюс вчера в 01:16
Авто

Илон Маск представил электропикап Cybertruck

Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
Газета.Ru 05:14
Армия и оружие

Анкара прорабатывает вопрос совместимости С-400 и F-35

Как отметил Хулуси Акар, даже если российские системы не смогут работать параллельно с F-35, то Анкара найдет максимально удобную формулу действий.
Международная жизнь 06:28
Происшествия

Стрелявший в колледже Благовещенска имел склонности к суициду

Радио Маяк 01:27
Армия и оружие

Шойгу открыл V Межведомственную научно-практическую конференцию

Министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл V Межведомственную научно-практическую конференцию, посвященную системе межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны Российской Федерации.
ТК Звезда 03:04
Экономика

«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей

Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
BFM.ru вчера в 08:13
Политика

Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину

Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 06:58
Происшествия

Полицейские пресекли деятельность нарколаборатории в Ленобласти

Известия 06:00
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка

Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора.
Известия 00:58
Шоу-бизнес

Под натиском критики Лариса Гузеева вернула темный цвет волос

На днях на известную актрису и телеведущую Ларису Гузееву обрушился настоящий шквал критики – поклонники потребовали от артистки вернуть прежний, темный цвет волос.
MedikForum.ru 08:06
Общество

Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
РБК 04:33
Общество

Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова

Национальная служба новостей вчера в 23:44
Политика

Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Коммерсантъ вчера в 16:28
Общество

Victoria’s Secret отменяет шоу впервые за 25 лет

Впервые за четверть века шоу показа нижнего белья бренда Victoria's Secret не состоится.
BFM.ru 05:33
Армия и оружие

Путин: мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами

Российский лидер отметил, что в разных регионах планеты "не только тлеют очаги застарелых конфликтов, но и появляются новые".
РИА Новости 05:51
Общество

В Краснодарском крае оценили возможность запуска электричек в Крым

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что власти региона прорабатывают возможность запуска электропоездов в Крым по мосту через Керченский пролив.
RT на русском вчера в 22:47
Культура

Интимный разговор Дорониной и Путина: о чем актриса просила президента

Экспресс газета 07:37
Футбол

«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука

Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Газета.Ru вчера в 10:59
Теннис

Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Карен Хачанов потерпел поражение от Новака Джоковича во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии.
RT на русском 07:33
Политика

Между Турцией и Крымом возобновят паромное сообщение

Крымский порт "Керчь" и турецкий "Зонгулдак" могут возобновить регулярное паромное сообщение, прерванное два года назад.
Российская газета 06:13
Футбол

Четвертьфинал Кубка России «Зенит» сыграет с «Ахматом»

Известно, что «Спартак» встретится с ЦСКА, а «Шинник» — с «Уралом». Действующим обладателем Кубка России является «Локомотив».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 05:29
Общество

Тиньков обвинил Сбербанк в краже идей

Миллиардер Олег Тиньков опубликовал сообщение в Instagram, в котором обвинил Сбербанк в копировании идей «Тинькофф банка».
Ведомости 03:18
Единоборства

Президент WBC раскритиковал Ковалёва

Глава Всемирного боксёрского совета Маурисио Сулейман возмущён заявлением россиянина Сергея Ковалёва о том, что он не имел шансов на победу в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.
RT на русском вчера в 14:28
Общество

Гендиректор «Победы» пожаловался на аэропорт Перми

Топ-менеджер пожаловался, что в прошлом году у "Победы" было около 50 порезов и повреждений шасси, а с начала этого года уже в два раза больше – 104 повреждения.
Новости Перми 05:36
Космос

Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Свободная Пресса вчера в 01:47
Политика

ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков

Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено.
Известия 06:18
Происшествия

У погибших в карельском Сегеже птиц выявили инфекционное заболевание

REGNUM 07:06
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное