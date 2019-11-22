Футбол
RT на русскомСборная России сыграет с Данией в Копенгагене на Евро-2020
Сборная России проведёт матч группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года с Данией в Копенгагене. Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), это было определено в ходе дополнительной жеребьёвки, прошедшей 22 ноября.
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Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в крупных махинациях, сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.
Политика
Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
Происшествия
Два человека погибли в результате перестрелки в центре Сухума
Два человека, по предварительной информации, погибли в результате перестрелки в центре Сухума в пятницу, сообщил ТАСС представитель МВД Абхазии.
Авто
Появилось фото салона обновленной Lada 4x4
В интернете опубликовали новое фото интерьера рестайлинговой Lada 4x4, которое позволяет подробно рассмотреть оригинальный салон внедорожника.
Авто
Илон Маск представил электропикап Cybertruck
Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
Армия и оружие
Анкара прорабатывает вопрос совместимости С-400 и F-35
Как отметил Хулуси Акар, даже если российские системы не смогут работать параллельно с F-35, то Анкара найдет максимально удобную формулу действий.
Армия и оружие
Шойгу открыл V Межведомственную научно-практическую конференцию
Министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл V Межведомственную научно-практическую конференцию, посвященную системе межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны Российской Федерации.
Экономика
«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей
Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
Политика
Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину
Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка
Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора.
Шоу-бизнес
Под натиском критики Лариса Гузеева вернула темный цвет волос
На днях на известную актрису и телеведущую Ларису Гузееву обрушился настоящий шквал критики – поклонники потребовали от артистки вернуть прежний, темный цвет волос.
Общество
Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
Общество
Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Общество
Victoria’s Secret отменяет шоу впервые за 25 лет
Впервые за четверть века шоу показа нижнего белья бренда Victoria's Secret не состоится.
Армия и оружие
Путин: мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами
Российский лидер отметил, что в разных регионах планеты "не только тлеют очаги застарелых конфликтов, но и появляются новые".
Общество
В Краснодарском крае оценили возможность запуска электричек в Крым
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что власти региона прорабатывают возможность запуска электропоездов в Крым по мосту через Керченский пролив.
Культура
Интимный разговор Дорониной и Путина: о чем актриса просила президента
Футбол
«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Теннис
Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Карен Хачанов потерпел поражение от Новака Джоковича во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии.
Политика
Между Турцией и Крымом возобновят паромное сообщение
Крымский порт "Керчь" и турецкий "Зонгулдак" могут возобновить регулярное паромное сообщение, прерванное два года назад.
Футбол
Четвертьфинал Кубка России «Зенит» сыграет с «Ахматом»
Известно, что «Спартак» встретится с ЦСКА, а «Шинник» — с «Уралом». Действующим обладателем Кубка России является «Локомотив».
Общество
Тиньков обвинил Сбербанк в краже идей
Миллиардер Олег Тиньков опубликовал сообщение в Instagram, в котором обвинил Сбербанк в копировании идей «Тинькофф банка».
Единоборства
Президент WBC раскритиковал Ковалёва
Глава Всемирного боксёрского совета Маурисио Сулейман возмущён заявлением россиянина Сергея Ковалёва о том, что он не имел шансов на победу в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.
Общество
Гендиректор «Победы» пожаловался на аэропорт Перми
Топ-менеджер пожаловался, что в прошлом году у "Победы" было около 50 порезов и повреждений шасси, а с начала этого года уже в два раза больше – 104 повреждения.
Космос
Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Политика
ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков
Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено.