Сборная России проведёт матч группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года с Данией в Копенгагене. Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), это было определено в ходе дополнительной жеребьёвки, прошедшей 22 ноября.

Сборная России сыграет с Данией в Копенгагене на Евро-2020

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