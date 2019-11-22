Футбол

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла 22 ноября в Бухаресте. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова сыграют с датчанами на выезде.
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Сборная России по футболу проведёт в Петербурге два матча Евро-2020

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Букмекеры: сборную России по футболу не отстранят от участия в Евро-2020

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Sport24.ru09:50

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 в Копенгагене

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Сборная России проведет два матча на своем поле на Евро-2020

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Ключевой матч — на чужом поле. Сложно, но не страшно

Спорт-Экспресс09:00
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В Крыму опровергли возобновление паромного сообщения с Турцией

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Tesla презентовала новый пикап Cybertruck

Американская компания Tesla представила свой новой электрический автомобиль - пикап Cybertruck стоимостью от $40 тыс. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:26
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В работе Telegram произошёл сбой

В работе популярного мессенджера Telegram произошёл сбой.
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Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

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В Генпрокуратуре сочли ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что вводя новые правила медосвидетельствования водителей Минздрав совершил ошибку, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:38
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Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума

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Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение

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Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе

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Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова

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Шоу Victoria’s Secret официально отменили

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Раскрыты причины выбора Путина преемником Ельцина

Первый президент России Борис Ельцин сделал своим преемником Владимира Путина, потому что тот был человеком другого поколения.
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На счастье стражей порядка у пистолета заклинил затвор. Сыпавшего угрозами хулигана скрутили.
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Общество

ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков

В ведомстве установили, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и «направленную на свержение насильственным путем действующей власти».
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Российская школьница взяла телефон в ванную и умерла от удара током

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