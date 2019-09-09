Футбол
Sports.ruСборная России сыграет с Казахстаном в красной форме
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Калининград, Стадион «Калининград»
Россия
Предварительная расстановка 4‑3‑3
Гилерме
Фернандес
Джикия
Семенов
Кудряшов
Зобнин
Оздоев
Ионов
Головин
Дзюба
Жирков
Непогодов
Марочкин
Малый
Ерланов
Вороговский
Тагыберген
Куат
Перцух
Шомко
Щеткин
Исламхан
Казахстан
Предварительная расстановка 3‑5‑2
Сборная России сегодня примет Казахстан в рамках квалификации Евро-2020. Полевые игроки российской команды сыграют в красной форме. Вратарь выйдет на поле в зеленой форме.
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