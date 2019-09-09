Сборная России сегодня примет Казахстан в рамках квалификации Евро-2020. Полевые игроки российской команды сыграют в красной форме. Вратарь выйдет на поле в зеленой форме.

Сборная России сыграет с Казахстаном в красной форме

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