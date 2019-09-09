Футбол
Soccer.ruСборная России сыграет с Казахстаном в красной форме
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Калининград, Стадион «Калининград»
Россия
Предварительная расстановка 4‑3‑3
Гилерме
Фернандес
Джикия
Семенов
Кудряшов
Зобнин
Оздоев
Ионов
Головин
Дзюба
Жирков
Непогодов
Марочкин
Малый
Ерланов
Вороговский
Тагыберген
Куат
Перцух
Шомко
Щеткин
Исламхан
Казахстан
Предварительная расстановка 3‑5‑2
Стала известна форма сборной России, в которой команда сыграет против Казахстана в рамках отборочного этапа чемпионата Европы-2020. Полевые игроки будут выступать в красной форме, вратарь – в зеленой.
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