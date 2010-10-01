Футбол
Нева СпортСборная России сыграет с Казахстаном в квалификации Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Калининград, Стадион «Калининград»
Россия
Предварительная расстановка 4‑3‑3
Гилерме
Фернандес
Джикия
Семенов
Кудряшов
Зобнин
Оздоев
Ионов
Головин
Дзюба
Жирков
Непогодов
Марочкин
Малый
Ерланов
Вороговский
Тагыберген
Куат
Перцух
Шомко
Щеткин
Исламхан
Казахстан
Предварительная расстановка 3‑5‑2
В Калининграде в рамках отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года состоится матч между сборными России и Казахстана. Встреча, которая пройдет на стадионе «Калининград Арена», начнется в 21:45 по московскому времени. Главным судьей встречи стал черногорец Никола Дабанович.
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Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
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