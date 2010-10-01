В Калининграде в рамках отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года состоится матч между сборными России и Казахстана. Встреча, которая пройдет на стадионе «Калининград Арена», начнется в 21:45 по московскому времени. Главным судьей встречи стал черногорец Никола Дабанович.

Сборная России сыграет с Казахстаном в квалификации Евро-2020

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