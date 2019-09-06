Футбол

Советский спортСоветский спортСборная России сыграет с Шотландией в белой форме

Шотландия — Россия
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
11′
40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
46′
55′
Роман Зобнин
59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
62′
66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
70′
71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
78′
80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
90′
Ильзат Ахметов
Как отмечает пресс-служба национальной команды, голкипер российской сборной сыграет в желтой футболке. Напомним, что после четырех туров сборная России набрала девять очков и занимает второе место в группе I. У Шотландии шесть очков и четвертое место.
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