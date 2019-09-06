Футбол
Советский спортСборная России сыграет с Шотландией в белой форме
Как отмечает пресс-служба национальной команды, голкипер российской сборной сыграет в желтой футболке. Напомним, что после четырех туров сборная России набрала девять очков и занимает второе место в группе I. У Шотландии шесть очков и четвертое место.
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Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 10:48, Вашингтон
Политика
Лукашенко намерен загрузить «Дружбу» нефтью из Польши и Прибалтики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск договаривается с Польшей и Прибалтикой о поставке нефти на нефтепровод "Дружба", по двум ниткам которого в настоящий момент проходит российская нефть в страны Европы.
Газета.Ru 08:21
Армия и оружие
О гибели ростовского военного в Сирии сообщают СМИ
Privet-Rostov.ru 06:23
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".
BFM.ru 04:32
Гаджеты
Samsung выпустит блокчейн-смартфон Galaxy Note 10 с криптокошельком
Корпорация Samsung планирует представить блокчейн-версию смартфона Galaxy Note 10.
ITZine.ru вчера в 23:03
Музыка
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится»
Музыкант входил в составы ансамблей «Весёлые ребята», «Самоцветы» и «Пламя».
Говорит Москва вчера в 12:54
Финансы
ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года.
Lenta.ru 06:34
Гаджеты
Nokia выпустила замену неубиваемой 3310
Lenta.ru 10:24
Политика
Россия назвала неприемлемым представление Японии по заводу на Курилах
Rambler News Service 01:27
Политика
Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.
Газета.Ru 08:37
Политика
Эксперт: выдача Цемаха России ничего не изменит по делу MH17
Расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил в интервью порталу "Настоящее время", что возможная выдача Украиной так называемого ключевого свидетеля по делу о гибели малайзийского "Боинга" рейса MH17 Владимира Цемаха скорее всего ничего не изменит для международной следственной группы.
Московский Комсомолец 09:45
Гаджеты
Sony выпустила плеер Walkman NW-A105
Компания Sony, которую все знают и любят за ее качественные плееры для прослушивания музыки, официально анонсировала достаточно интересный плеер Walkman NW-A105.
Megaobzor.com 03:31
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Общество
Главу антикоррупционного бюро Украины оштрафовали за элитный отдых
Сарненский районный суд Ровенской области оштрафовал главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника за элитный отдых.
Известия 07:54
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости 06:19
Экономика
Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока
Индия предоставит кредитную линию на $1 млрд для развития Дальнего Востока, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
RT на русском вчера в 04:12
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Экономика
Альфа-банк начал анализ Полюса и Polymetal с рекомендацией «выше рынка» для бумаг компаний
Прогнозная стоимость бумаг "Полюса", установленная экспертами, составляет $66,5 за штуку, Polymetal - 14,3 фунта стерлингов за штуку.
Финмаркет вчера в 10:41
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Происшествия
По факту обрушения здания в Подмосковье заведено уголовное дело
По факту обрушения заброшенного пятиэтажного здания в Московской области возбуждено уголовное дело.
RT на русском 09:55
Общество
Финляндия возглавила список стран ЕС с самым дорогим алкоголем
Ранее сообщалось, что Финляндия вошла в список стран Евросоюза с самыми дорогими продуктами.
Фонтанка.Ру 10:43
Политика
Путин заявил, что обмен между Россией и Украиной будет масштабным
Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском вчера в 05:33
Гаджеты
Apple запустила тестовую веб-версию Apple Music
Американская компания Apple запустила тестовую веб-версию приложения Apple Music, предназначенного для работы в браузере без программы iTunes.
Известия вчера в 22:33
Гаджеты
Смартфон Motorola One Zoom получил OLED-дисплей и квадрокамеру
Компания Motorola представила смартфон One Zoom, который может стать отличным выбором для тех, кому нужен продвинутый камерофон по вменяемой цене.
Megaobzor.com 04:51
Общество
Телеведущий Андрей Норкин выгнал из студии устроившего скандал гостя
Телеведущий Андрей Норкин выгнал члена Общественной палаты и лидера движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева из студии программы "Место встречи" на канале НТВ.
Газета.Ru 08:36
Футбол
«Локомотив» подтвердил, что Алексей Миранчук пропустит три недели
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук пропустит три недели из-за травмы, полученной в матче 8-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2), сообщается на официальном сайте красно-зеленых.
Спорт-Экспресс 08:43
Политика
Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина
Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК вчера в 16:13