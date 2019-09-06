Как отмечает пресс-служба национальной команды, голкипер российской сборной сыграет в желтой футболке. Напомним, что после четырех туров сборная России набрала девять очков и занимает второе место в группе I. У Шотландии шесть очков и четвертое место.

Сборная России сыграет с Шотландией в белой форме

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