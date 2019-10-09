Футбол
REGNUMСборная России сыграет с Шотландией в отборочном матче Евро-2020
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
7
Оздоев
8
Баринов
18
Жирков
21
Ионов
22
Дзюба
17
Головин
1
Маршалл
5
Девлин
4
Малгрю
3
Робертсон
2
Палмер
8
Макгинн
7
Снодграсс
6
Флек
11
Фрейзер
10
Макгрегор
9
Бёрк
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
Сборная Шотландии отстаёт от них на один балл. Сборная России может оформить путёвку на чемпионат Европы — 2020 уже после матча с Шотландией. Это может произойти, если российская команда одержит победу, а в матче сборных Казахстана и Кипра будет зафиксирована ничья.
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