В Японии стартует Кубок мира по регби. "Газета.Ru" - о том, чего ожидать от сборной России, которая встретится с хозяевами турнира в матче открытия. 20 сентября в Японии стартует Кубок мира по регби.

Сборная России сыграет с Японией на Кубке мира по регби

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