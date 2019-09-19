Футбол
Газета.RuСборная России сыграет с Японией на Кубке мира по регби
В Японии стартует Кубок мира по регби. "Газета.Ru" - о том, чего ожидать от сборной России, которая встретится с хозяевами турнира в матче открытия. 20 сентября в Японии стартует Кубок мира по регби.
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Кубок мира по регби: 15 игроков «Енисея-СТМ» и «Красного Яра» в составе сборной России
Наш Красноярский край17 сентября в 04:04
У России снова «забрали» Курилы. В этот раз — организаторы Кубка мира по регби перед матчем Япония — Россия
Спорт-Экспрессвчера в 11:05
Красноярские любители регби смогут посмотреть на большом экране матч Кубка мира между Японией и Россией
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 01:52, Вашингтон
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