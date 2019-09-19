Футбол

Газета.RuГазета.RuСборная России сыграет с Японией на Кубке мира по регби

В Японии стартует Кубок мира по регби. "Газета.Ru" - о том, чего ожидать от сборной России, которая встретится с хозяевами турнира в матче открытия. 20 сентября в Японии стартует Кубок мира по регби.
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