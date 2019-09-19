Футбол
Газета.RuСборная России сыграет с Японией на Кубке мира по регби
В Японии стартует Кубок мира по регби. "Газета.Ru" - о том, чего ожидать от сборной России, которая встретится с хозяевами турнира в матче открытия. 20 сентября в Японии стартует Кубок мира по регби.
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Красноярские любители регби смогут посмотреть на большом экране матч Кубка мира между Японией и Россией
НИА-Красноярск17 сентября в 01:40
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Напомним, в 2018 году режим периодического протапливания был введен с 24 сентября, отопительный сезон (регулярное отопление) — с 28 сентября.
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Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
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Опухоль возникла зимой этого года. Вся страна уже неделю следит за новостями о самочувствии 48-летней Анастасии Заворотнюк.
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Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева
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Исследовательская служба Конгресса США представила три возможных варианта развития событий вокруг ситуации с Ираном.
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По информации источника, президент мадридского клуба Флорентино Перес определил трех возможных кандидатов на смену французскому специалисту.
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Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
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«Ъ»: в России могут изменить порядок взыскания долгов с граждан
Минюст России и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают сделать обязательным досудебный порядок взыскания долгов с граждан.
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Умер французский актёр Шарль Жерар
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Загрязнение воды было признано одной из главных причин рака
Ученые выяснили, что загрязняющие вещества в водопроводной воде могут провоцировать более чем 100 000 случаев рака за время жизни одного поколения американцев.
Planet Today 03:51
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Первая мультимедийная выставка Никаса Сафронова открылась в Москве
Первая мультимедийная выставка Никаса Сафронова "Иные миры" открылась в Государственном музее современной истории России в четверг вечером.
ТАСС вчера в 11:43
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Daimler прекратил разработку новых двигателей внутреннего сгорания
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В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
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Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
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ФАС оштрафовала Google на 100 тысяч рублей за незаконную рекламу
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала американскую компанию Google на 100 000 рублей за распространение рекламы финансовых услуг Ali Trade.
ПолитРоссия вчера в 05:38
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В Сети появились фото нового минивэна Volkswagen Viloran.
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Поддержавшая Павла Устинова пермская актриса уволилась из театра
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В Минздраве заявили об отсутствии безопасной дозы алкоголя
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